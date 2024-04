Militante greifen Stützpunkte der iranischen Revolutionsgarden an

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Im Südosten des Irans haben Militante einen Grossangriff auf Stützpunkte der mächtigen Revolutionsgarden (IRGC) verübt.

16 Angreifer und 11 Sicherheitskräfte seien getötet worden, berichteten die iranischen Nachrichtenagenturen Irna und Tasnim.

Auf Videos des staatlichen Rundfunks waren Schusswechsel bei Strassengefechten zu sehen.

Die Attacken erfolgten in der Nacht auf Militäreinrichtungen in den Städten Rask und Tschahbahar der Provinz Sistan und Belutschistan. Die Rede war von einem «vereitelten Terrorangriff».

Wer sind die Revolutionsgarden? Box aufklappen Box zuklappen Die Revolutionsgarde (IRGC), auch Pasdaran genannt, ist die Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte. Die Einheit ist weitaus wichtiger als die klassische Armee. Die «Garde der Wächter der islamischen Revolution» kontrolliert alle Grenzen im Iran, den Persischen Golf sowie Atomanlagen und Militärstützpunkte. Sie verfügt über eine eigene Luftwaffe, Armee und Marine. Auch in wirtschaftliche Aktivitäten sind sie involviert: «Von Medienunternehmen über den Güterexport bis zum Baugeschäft reichen die wirtschaftlichen Interessen der Pasdaran», sagt Sara Bazoobandi, die fürs Hamburger Institut für Nahoststudien Giga die Verhältnisse in ihrer Heimat Iran untersucht.

Militante Gruppe bekennt sich zum Angriff

Sicherheitskräfte hätten die Städte am Morgen jedoch wieder unter Kontrolle gebracht, berichteten iranische Medien weiter. Staatsmedien zufolge sollen die Angreifer sich zwischenzeitlich auch in Wohngebieten verschanzt und Geiseln genommen haben. In den sozialen Medien wurde auch nach Tagesanbruch noch über Gefechte mit schwerem Geschütz berichtet.

Die militante Gruppe Dschaisch al-Adl reklamierte den Angriff für sich. Sie kämpft nach eigenen Angaben für Unabhängigkeit im Südosten des Irans.

Bereits vor wenigen Monaten war die Stadt Rask Schauplatz von Gefechten zwischen der Gruppe und Irans Sicherheitskräften. Auf ihrem Telegram-Kanal gab Dschaisch al-Adl an, mindestens sechs Militäreinrichtungen angegriffen zu haben. Sie rief die Bewohner der Region auf, in ihren Häusern zu bleiben. Unabhängig überprüfen liessen sich die Informationen aus der Provinz nicht.

Von den USA und dem Iran als Terrororganisation eingestuft

Dschaisch al-Adl, eine sunnitische Rebellengruppe, hat ihre Angriffe im vergangenen Jahr intensiviert. Die meisten Bewohner der Provinz folgen der sunnitischen Strömung des Islam, im Gegensatz zur schiitischen Staatsreligion.

Die USA und der Iran haben die Gruppe als Terrororganisation eingestuft. Mitte Januar hatten Irans Revolutionswächter Stellungen der militanten Gruppe im Nachbarland Pakistan beschossen, wo sich ihre Rückzugsgebiete befinden sollen. Dies führte vorübergehend zu einer schweren Verstimmung zwischen Teheran und Islamabad.