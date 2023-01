Seit bald einem Jahr dominiert der Krieg in Europa die Schlagzeilen. Doch nicht nur in der Ukraine bekriegen sich Streitkräfte und Milizen, werden Städte und Dörfer belagert, Menschen vertrieben und getötet.

Legende: In allen Weltregionen gibt es derzeit Konfliktherde. Manche schwelen und flammen lokal wieder auf; andere drohen jederzeit zu eskalieren und sich zu einem Flächenbrand auszuweiten. Bild: Zerstörung in der syrischen Provinz Idlib. Getty Images/Esra Hacioglu Karakaya

Sebastian Ramspeck, Internationaler Korrespondent von SRF, beobachtet eine Spaltung in der Welt, wenn es um die Wahrnehmung von Konflikten geht: auf der einen Seite die USA und Westeuropa. «Bei ihnen liegt die ganze Aufmerksamkeit auf dem Ukraine-Krieg und der Konfrontation mit Russland.»

Dem steht eine ganz andere Sicht der Dinge gegenüber, die Ramspeck etwa in Gesprächen mit Diplomatinnen und Diplomaten bei der UNO erfährt. «Von offiziellen Vertretern aus Asien, Lateinamerika oder Afrika hört man: Der Ukraine-Krieg mag schlimm sein – aber er ist nur einer von vielen Kriegen in der Welt. Für uns ist er nicht wichtiger als der Konflikt vor unserer Haustür.»

Susanne Brunner, ehemalige Nahost-Korrespondentin von SRF: «Es gibt immer noch Krieg in Syrien, verschiedene Nationen sind nach wie vor involviert. Es ist nicht mehr so wie vor einigen Jahren – aber die Situation ist angespannt. Der Krieg ist bei Weitem noch nicht zu Ende. Machthaber Assad hat noch nicht die Kontrolle über das ganze Land erlangt; die Situation der Bevölkerung ist entsprechend schlecht. Viele der teils mehrfach innerhalb des Landes vertriebenen Menschen leben unter prekären Bedingungen im Nordwesten Syriens.»