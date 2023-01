Nach der erneuten Hinrichtung von Demonstranten im Iran haben Frankreich, Dänemark, Norwegen und Deutschland die iranischen Botschafter in ihren Ländern einbestellt. Dem Botschafter sei erklärt worden, dass Frankreich die Hinrichtungen und Repressionen im Iran aufs Schärfste verurteilt, teilte das Aussenministerium in Paris am Montag mit.

Auch in Kopenhagen war die iranische Botschafterin laut dänischem Aussenministerium am Montagnachmittag zum Gespräch im Ministerium. Die Hinrichtung der beiden jungen iranischen Demonstranten sei inakzeptabel, erklärte Aussenminister Lars Løkke Rasmussen. Dies habe man der iranischen Führung nun sehr deutlich gemacht.

Auch im Nicht-EU-Land Norwegen wurde der iranische Botschafter für Dienstag ins Aussenministerium zitiert, wie das Ministerium der Zeitung «Verdens Gang» bestätigte. Bundesaussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) liess den iranischen Botschafter in Deutschland ebenfalls ins Auswärtige Amt einbestellen.