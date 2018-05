Krawalle am Rande der Mai-Demos

Tag der Arbeit in Paris

In Paris haben sich am Tag der Arbeit über tausend Vermummte Strassenschlachten mit der Polizei geliefert.

Die Polizei hat fast 200 Angehörige des «Schwarzen Blocks» festgenommen.

An friedlichen 1.-Mai-Demonstrationen der Gewerkschaften beteiligten sich vor dem Hintergrund einer Streikwelle im öffentlichen Dienst Zehntausende Menschen.

Bild 1 / 4 Legende: Zahlreich liefen auch Mitglieder des «Schwarzen Blocks» bei den Mai-Demos mit. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Vermummte attackierten die Polizei mit Wurfgeschossen. Keystone Bild 3 / 4 Legende: Wütende Demonstranten schlugen Schaufenster ein. Keystone Bild 4 / 4 Legende: Vermummte setzten in Paris Autos in Brand. Keystone

Nach Angaben der Polizei kamen 20'000 Menschen am Tag der Arbeit zum traditionellen Marsch der Gewerkschaften zusammen. Die Gewerkschaft CGT sprach hingegen von 55'000 Teilnehmern.

Die Zahl der Vermummten wurde von der Polizei mit rund 1200 angegeben. Sie trugen schwarze Jacken und Gesichtsmasken; viele führten Banner mit anarchistischen Symbolen mit sich.

Der reguläre Protestzug kam ins Stocken, als aus dem «Schwarzen Block» heraus Ausschreitungen begannen. Vermummte griffen die Polizisten mit Wurfgeschossen an, zertrümmerten Autos und Fensterscheiben und steckten Fahrzeuge in Brand. Einige plünderten eine McDonald's-Filiale und setzten sie in Brand. Auch andere Lokale wurden verwüstet. Die Polizei ging mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Vermummten vor.

«Gewalt und Sachbeschädigungen» verurteilt

Der französische Innenminister Gérard Collomb verurteilte die «Gewalt und Sachbeschädigungen» am Rande der Demonstration zum Tag der Arbeit.

Die Pariser Polizei hatte zuvor mit Ausschreitungen gerechnet: «Extremistische Gruppen» wollten den Tag zu einem «grossen revolutionären Treffen machen», hatte sie erklärt. In anderen französischen Städten blieb es bei den Mai-Demonstrationen ruhig.

Viele Streiks in den letzten Wochen

In Frankreich ist in den vergangenen Wochen die Wut vieler Arbeitnehmer über die Reformen von Präsident Emmanuel Macron gewachsen. Seit Anfang April hat es zahlreiche Streiks im öffentlichen Dienst gegeben, insbesondere bei der Bahn.

Macron will die Staatsbahn SNCF wettbewerbsfähiger machen und den beamtenähnlichen Status der Bahnbeschäftigten abschaffen. An den Mai-Demonstrationen nahmen am Dienstag besonders viele Bahn-Beschäftigte teil.