Anschlag in Moskau: IS veröffentlicht Video, nationale Trauer

Was ist passiert? Bei einem Angriff am Freitagabend auf eine Veranstaltungshalle in der Region Moskau haben Bewaffnete gemäss Nachrichtenagenturen mindestens 133 Menschen getötet. Die Ärzte kämpften zudem um das Leben von 107 Menschen, sagt Andrej Worobjow, Gouverneur der Region Moskau.

1 / 14 Legende: Zahlreiche Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. imago images/Maksim Blinov / Sputnik Moscow 2 / 14 Legende: An dem berühmten Gebäude waren lodernde Flammen zu sehen und eine riesige Rauchwolke. Das Dach soll eingestürzt sein. imago images/Maksim Blinov / Sputnik Moscow 3 / 14 Legende: Nach Behördenangaben wurden nach Schüssen und einem Brand in der Veranstaltungshalle weitere Explosionen gemeldet. REUTERS/Maxim Shemetov 4 / 14 Legende: Die Sicherheitskräfte haben bestätigt, dass es bei dem Angriff mehrere Tote gab. REUTERS/Maxim Shemetov 5 / 14 Legende: Nach einer Explosion brach in der «Crocus City Hall» das Feuer aus. Reuters/Stringer 6 / 14 Legende: Medienberichten zufolge loderten die Flammen im Gebäude die ganze Nacht über. (23.03.24) AP Photo/Vitaly Smolnikov 7 / 14 Legende: Am Tag danach ist das Ausmass der Zerstörung an der «Crocus City Hall» erkennbar (23.03.24). Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency/Handout via REUTERS 8 / 14 Legende: Die Feuerwehr trug am Samstagmorgen Teile des eingestürzten Dachs der Konzerthalle ab (23.03.24) EPA/RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY 9 / 14 Legende: Die russischen Sicherheitsbehörden haben vor Ort zurückgelassene Magazine... (23.03.24) EPA/RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE PRESS-OFFICE 10 / 14 Legende: ... und tütenweise leere Patronenhülsen gefunden. (23.03.24) EPA/RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE PRESS-OFFICE 11 / 14 Legende: In Moskau gedenken die Menschen am Tag nach der Tat der Opfer (23.03.24) IMAGO/Alexandr Kryazhev 12 / 14 Legende: Am Ort des Geschehens haben Menschen am Samstagmorgen damit begonnen, Blumen niederzulegen (23.03.24). AP Photo/Vitaly Smolnikov 13 / 14 Legende: Am Trauertag des Terroranschlags gedenken Menschen in ganz Russland der Opfer. (24.03.2024) imago images/Alexandr Kryazhev 14 / 14 Legende: Eine russische Nationalflagge auf der Kuppel des Kreml-Senatsgebäudes steht auf halbmast. (24.03.2024) Reuters/Shamil Zhumatov

Mehrere Unbekannte in Tarnkleidung hätten die «Crocus City» in der Stadt Krasnogorsk bei Moskau kurz vor Beginn eines Konzerts gestürmt und das Feuer eröffnet, teilte die russische Generalstaatsanwaltschaft mit. Sie schossen wahllos in die Halle.

Nationaler Trauertag Box aufklappen Box zuklappen Legende: Im ganzen Land gedenken die Menschen der Opfer, zahlreiche öffentliche Veranstaltungen wurden abgesagt und für den Mittag hat der Museumsverband zu einer Schweigeminute aufgerufen. Reuters/Maxim Shemetov (23.03.2024) Kremlchef Wladimir Putin hat nach dem Terroranschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau für heute einen nationalen Trauertag für Russland angesetzt. Das teilte er am Samstag in einer Ansprache an die russische Bevölkerung mit.

Es soll auch zu zwei Explosionen gekommen sein. Das Dach des weitläufigen Gebäudekomplexes fing Feuer, Teile davon sind eingestürzt. Mehr als 150 Menschen wurden verletzt. Die Eigentümerfirma des Konzertsaals verspricht einen Wiederaufbau des Gebäudes.

Was passiert mit den Verdächtigen? Die vier Hauptverdächtigen wurden am Samstagabend zum Verhör in die russische Hauptstadt gebracht. Die Männer wurden in der Region Brjansk im Süden des Landes festgenommen. Wie die Staatsagentur Tass weiter berichtete, wurden sie von dort aus in einer streng abgesicherten Wagenkolonne zum sogenannten Ermittlungsausschuss gefahren. In den kommenden Tagen solle vor Gericht ein Antrag auf Haftbefehl gestellt werden. Ihnen drohe eine lebenslange Haftstrafe. Nach dem Anschlag waren elf Verdächtige festgenommen worden.

Wer steckt hinter der Tat? Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hat sich in einer Mitteilung auf Telegram zur Tat bekannt. Der IS hat am späten Samstagabend ein Video vom Anschlag auf Telegram veröffentlicht. Es soll von Kameras der Attentäter stammen. Im Video sind demnach mehrere Personen zu sehen, die in Tarnkleidung mit Maschinengewehren durch das Foyer der Konzerthalle bei Moskau gehen.

Spekulationen um Täterschaft Box aufklappen Box zuklappen Vier mutmassliche Täter hatten nach russischen Angaben Kontakte auf der ukrainischen Seite. Sie seien auf dem Weg zur ukrainischen Grenze gewesen, als sie am frühen Samstagmorgen gefasst worden seien, zitiert die Nachrichtenagentur Interfax den Inlandsgeheimdienst FSB am Samstagmorgen (Schweizer Zeit). Auch Präsident Putin äusserte sich in diese Richtung. Der russische Abgeordnete und Ex-General Andrej Kartapolow fordert laut der Nachrichtenagentur RIA eine deutliche Reaktion auf dem Schlachtfeld, sollte sich herausstellen, dass die Ukraine hinter dem Angriff auf die Konzerthalle bei Moskau steckt. Die Ukraine hat Andeutungen aus Russland über eine Verwicklung in den Anschlag auf ein Konzert in der Nähe von Moskau zurückgewiesen. Solche Andeutungen über eine ukrainische Verbindung hätten nichts mit der Realität zu tun, sagt ein Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes. In seinem Telegram-Post hatte der russische Parlamentsabgeordnete Alexander Chinstein abweichend geschrieben, dass bei der Festnahme der zwei Personen im Gebiet Brjansk im Inneren des Fahrzeugs eine Pistole, ein Patronenmagazin und eine Kalaschnikow sowie Pässe von Bürgern des zentralasiatischen Republik Tadschikistan gefunden wurden.

Die US-Behörden hatten kürzlich vor dem Szenario eines solchen Terroranschlags in Russland gewarnt.

Wie will Russland nun vorgehen? Die Chefin des Föderationsrats, Valentina Matwijenko, drohte auf Telegram den Drahtziehern des Anschlags mit Vergeltung. «Diejenigen, die hinter diesem fürchterlichen Verbrechen stehen, werden die verdiente und unausweichliche Strafe dafür erhalten.» Der Staat werde alles tun, um den Hinterbliebenen zu helfen, kündigte sie an. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte sich nach Angaben des Kremls «seit der ersten Minute» über die Geschehnisse informieren lassen. Er wünsche den Verletzten schnelle Besserung, teilt die Nachrichtenagentur Tass mit.

Wie reagiert die internationale Gemeinschaft? Das Schweizer Aussendepartement hat bestürzt reagiert. Die Schweiz sei «entsetzt» über den Anschlag.

Der UNO-Sicherheitsrat verurteilt den Anschlag und fordert eine Aufklärung. Auch die EU sei angesichts der Berichte schockiert, sagte ein Sprecher des EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell. Ebenso äusserte sich der Vertreter des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, zu den «furchtbaren Bildern» aus Moskau, die nur schwer zu ertragen seien. Auch die Nato reagiert bestürzt, «nichts kann solche abscheulichen Verbrechen rechtfertigen», erklärte eine Sprecherin. Polens Ministerpräsident Tusk warnt davor, die Tragödie als Vorwand für Gewalt und Aggression zu nutzen.