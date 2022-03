Einst wurden Frankreichs Truppen bejubelt. Heute wird in Mali die Trikolore verbrannt. Die Stimmung im Volk ist gekippt. Wieso will man die Franzosen nicht mehr? Und was will man von den Russen? Stimmen aus Mali.

Terrorbekämpfung in Mali

Legende: Mohamed Douangara, Demonstrant. Samuel Burri/SRF

Mohamed Douangara protestiert in Bamako gegen die französische Militärpräsenz in Mali. Der junge Malier ist überzeugt, ohne Frankreich hätte sein Land keine Probleme.

Wir haben gelitten unter den Franzosen und stecken tief im Schlamassel.

Tatsächlich hat Frankreichs Militärmission Barkhane seit 2014 wenig Erfolge vorzuweisen. Dschihadisten und bewaffnete Banden haben ihr Territorium ausgeweitet, sie kontrollieren drei Viertel des Landes. Nach massivem Druck von Malis Militärregierung hat Frankreich nun angekündigt, in den nächsten Monaten seine Truppen abzuziehen.

Legende: Adama Ben Diarra/«Ben le Cerveau», Aktivist der Bewegung Yéréwolo. Samuel Burri/SRF

Adama Ben Diarras Spitzname lautet «Ben le Cerveau» - Ben das Gehirn. Er ist der Kopf hinter vielen antifranzösischen Protesten in Mali. Deswegen hat die EU Sanktionen gegen ihn verhängt. Diarra ist überzeugt: Frankreich will Mali bewusst spalten.

Die Franzosen haben in Kidal ein Schutzgebiet für Terroristen eingerichtet.

Als Frankreichs Militär 2013 erstmals in Mali intervenierte, hatte es innert Tagen praktisch das ganze Land von Dschihadisten befreit. In der Wüstenstadt Kidal spannten die Franzosen mit der Tuareg-Bewegung MNLA zusammen im Kampf gegen die Dschihadisten. Die MNLA ist aus Malis Perspektive ebenfalls eine terroristische Organisation. Dass die Tuaregs verschont wurden, macht viele Malier wütend und lässt Verschwörungstheorien («Frankreich will Mali spalten») gedeihen.

Legende: Zakaria Diallo, Flüchtling. Samuel Burri/SRF

Früher besass Zakaria Diallo über 80 Kühe und lehrte den Koran. Als die Franzosen in Mali eingriffen, war er noch begeistert. Doch dann häuften sich in seinem Dorf Bulkessi Auseinandersetzungen zwischen Dschihadisten und Sicherheitskräften. Diallos Familie musste flüchten.

Damals hatte ich für Frankreich applaudiert, heute würde ich das nicht mehr tun.

Über 350'000 Menschen wurden in Mali in den letzten zehn Jahren vertrieben, Zehntausende getötet - von allen Seiten. Frankreichs Armee hat im Januar 2021 eine Hochzeitsgesellschaft bombardiert. Die Franzosen dachten, es handle sich um ein Treffen von Dschihadisten. Das nehmen ihnen viele Malierinnen und Malier übel.

Legende: Sidy Traoré, Gründer der Bewegung «Aufruf an Russland». Samuel Burri/SRF

Sidy Traoré hat die Bewegung «Appel à la Russie» - Aufruf an Russland gegründet. Russlands Militärhilfe sei besser als jene Frankreichs, glaubt er. Denn in Syrien oder der Zentralafrikanischen Republik hätten die Russen die Regierung stabilisiert. Zudem kämpften sie Seite an Seite mit malischen Soldaten.

Die Russen spüren die Terroristen auf und jagen sie in die Flucht!

Doch auch russische Wagner-Söldnertruppen sollen in Mali im Einsatz sein. Sie sind berüchtigt wegen ihres brutalen Vorgehens, auch gegen die Zivilbevölkerung. Das macht Traoré keine Sorgen: «Seit die Russen hier sind, haben sie nicht ein einziges Mädchen vergewaltigt und unsere Rohstoffe nicht angefasst.»

Legende: Mariam Sidibé, Politologin und Dozentin. Samuel Burri/SRF

Die Politologin Mariam Sidibé hat in Bordeaux studiert. «Frankreich und Mali haben eine lange gemeinsame Vergangenheit.» Wirtschaftlich gibt es viele Verflechtungen, zudem leben rund hunderttausend Malier in Frankreich. Trotz diplomatischer Krise glaubt Sidibé nicht an ein Ende der Zusammenarbeit.

Ein totaler Bruch mit Frankreich ist unmöglich.

Die militärischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern werden abgebrochen. Doch zur Bekämpfung des Terrors braucht es laut Politologin Sidibé eine nicht-militärische Antwort. «Mit Militär alleine kann man die Krise Malis nicht lösen.»

Legende: Cissouma Alpha, Transporteur (links). Samuel Burri/SRF

Cissouma Alpha steht am Busbahnhof. Es kämen kaum mehr Passagiere, denn die Grenzen seien zu, erklärt der Sekretär der Transporteure. Nach dem Coup von 2020 hat die militärische Übergangsregierung kürzlich den angekündigten Wahltermin um bis zu 5 Jahre aufgeschoben. Das führte zu Sanktionen der EU und der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Cedeao. Frankreich habe dafür die Fäden gezogen, glauben viele in Mali.

Der Putsch war gut, doch nun ist Dialog wichtig.

Alpha unterstützt die Militärregierung grundsätzlich: «Das Militär räumt mit der korrupten politischen Klasse auf und schafft Sicherheit.» Die Sanktionen sind dramatisch für die Transportunternehmer, da der freie Personenverkehr mit den Nachbarländern blockiert ist. Auch Zement wird knapp, und Geldüberweisungen nach Westafrika sind nicht mehr möglich. Die Sanktionen müssten enden, fordert Alpha: «Das Militär muss mit den Nachbarn im Gespräch bleiben.»