Die Lage im Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha bleibt unübersichtlich.

US-Präsident Donald Trump verkündete am Freitagabend, die beiden Länder seien bereit, die Kämpfe zu beenden.

Doch die Kämpfe zwischen den beiden Staaten dauern an.

Er habe mit den beiden Regierungschefs telefoniert, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Sie hätten sich darauf geeinigt, alle Kampfhandlungen einzustellen und sich wieder an die Waffenruhe zu halten.

Aber: Thailands Regierungschef Anutin Charnvirakul schreibt in den sozialen Medien, dass er klarstellen wolle, dass Thailand die militärischen Aktionen gegen Kambodscha fortsetzen werde. Eine Waffenruhe gebe es nur, wenn Kambodscha das Feuer einstelle. Und die kambodschanische Seite teilt ihrerseits mit, Thailand greife das Land weiterhin an.

Raketen und Artillerie

Der Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha schwellt seit Jahrzehnten. Seit Juli galt eine Waffenruhe, diese war seither allerdings mehrfach gebrochen worden. Seit Montag liefern sich Kambodscha und Thailand erneut mit Raketen und Artillerie an mehreren Punkten entlang ihrer 817 Kilometer langen Grenze Gefechte.