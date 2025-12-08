Thailand hat eigenen Angaben zufolge entlang seiner Grenze zu Kambodscha Luftangriffe geflogen.

Das sagt der Sprecher der thailändischen Armee, Generalmajor Winthai Suvaree.

Thailand und Kambodscha hatten sich davor wiederholt gegenseitig beschuldigt, eine im Oktober unterzeichnete Waffenruhe verletzt zu haben.

Ein thailändischer Soldat sei getötet, vier weitere seien verletzt worden, heisst es in einem Statement des thailändischen Militärs. Unter anderem berichtet Thai Enquirer.

Das Verteidigungsministerium Kambodschas derweil schreibt, die kambodschanischen Truppen hätten bisher nicht auf Thailands Angriffe reagiert.

Der Streit hatte sich im Juli dieses Jahres zu einem fünftägigen Grenzkonflikt ausgeweitet. Dutzende Menschen verloren dabei ihr Leben, rund 300'000 wurden vorübergehend vertrieben. US-Präsident Donald Trump und der malaysische Ministerpräsident Anwar Ibrahim vermittelten daraufhin zwischen Thailand und Kambodscha, sodass im Oktober ein Waffenruheabkommen zwischen den beiden Ländern geschlossen werden konnte.

Abkommen zwischen Thailand und Kambodscha Box aufklappen Box zuklappen Die Vereinbarung sieht eine militärische Deeskalation, den Abzug schwerer Waffen aus dem Grenzgebiet und die Einrichtung eines Beobachterteams des südostasiatischen Staatenbundes Asean vor. Zudem sagte Thailand zu, 18 kambodschanische Kriegsgefangene freizulassen, sollten die Massnahmen umgesetzt werden.

Die Feindseligkeiten hatten sich zu den schwersten Kämpfen zwischen den südostasiatischen Nachbarn seit mehr als einem Jahrzehnt ausgedehnt. Beide Länder warfen und werfen sich gegenseitig vor, die Kämpfe ausgelöst zu haben. Hintergrund waren seit Jahren andauernde Grenzstreitigkeiten. Trump hatte gewarnt, er werde keine Handelsverträge mit den beiden Staaten abschliessen, wenn sie die Kämpfe nicht beenden.

Doch der Konflikt flammt seit der vereinbarten Waffenruhe immer wieder auf. Thailand setzte Mitte November das von den USA vermittelte Abkommen sogar aus.