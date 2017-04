Neuwahlen in Grossbritannien

Die britische Premierministerin will Neuwahlen abhalten. Das mache sie nur für ein persönliches Mandat, sagt SRF-Korrespondent Martin Alioth.

SRF News: May begründet die vorgezogenen Wahlen damit, dass das Parlament in der Brexit-Frage tief gespalten ist. Ist diese Begründung glaubwürdig?

Martin Alioth: In meinen Ohren nicht. Ich glaube, dass das Land bezüglich Brexit ebenso gespalten ist wie das Parlament. Daraus schliesse ich, dass Theresa May aus opportunistischen Gründen Neuwahlen ansetzt, um ihre dünne Mehrheit im Parlament zu polstern. Dazu braucht sie die Zustimmung des Parlaments, denn eigentlich hat das Vereinigte Königreich seit sieben Jahren fixe Legislatur-Perioden. Also müssen zwei Drittel des Parlaments einer vorgezogenen Neuwahl zustimmen.

Wie gut sind Theresa Mays Chancen, dass das gelingt?

Nach gegenwärtigen Umfrage-Ergebnissen ausgezeichnet. Die Konservativen haben einen Vorsprung von 21 Prozentpunkten vor der Labour-Partei. Die Labour ist im Keller, und die Liberal-Demokraten sind bei der letzten Wahl vor zwei Jahren derart dezimiert worden, dass sie ebenfalls einen schwierigen Start haben werden. Und die UK Independence Party (Ukip), die antieuropäische Partei, deren Kleider Theresa May gestohlen hat, ist intern heillos zerstritten.

Was heisst das jetzt für den Brexit-Prozess?

Zusatzinhalt überspringen Martin Alioth Der Grossbritannien- und Irland-Korrespondent von Radio SRF lebt seit 1984 in Irland. Er hat in Basel und Salzburg Geschichte und Wirtschaft studiert.

Das ist die grosse Frage. Die Liberaldemokraten und gewisse Labour-Teile werden versuchen, dies zu einem zweiten Referendum zu machen, um den Brexit-Entscheid umzustossen. Ich persönlich halte diese Chancen für gering, Meinungsumfragen zeigen immer noch, dass eine Mehrheit der Briten hinter dem Austritt aus der Europäischen Union steht. Aber es wirft das Kaleidoskop erneut in die Luft, die Teile sind alle in Bewegung.

Theresa May spielt politischen Poker, um ein eigenes persönliches Mandat für die Innenpolitik, aber vor allem für die Brexit-Verhandlungen, zu erringen. Das Mandat hat sie ja bisher nicht, da sie bloss von der konservativen Parlamentsfraktion zur Premierministerin erkoren wurde.

Das Gespräch führte Brigitte Kramer