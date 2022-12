Mit frechen Schnitten und provokanten Slogans machte sie den Punk salonfähig: Vivienne Westwood galt als wahrhaft revolutionäre und rebellische Kraft in der Mode.

Berühmt wurde sie in den 1970er-Jahren, als sie mit ihrem damaligen Partner Malcolm McLaren eine Boutique auf der Londoner King's Road eröffnete. In dieser verkaufte sie ausgefallene Outfits, die den Punk-Stil prägten.

Legende: Designerin Viviane Westwood mit ihrem Freund Malcolm McLaren, dem Manager der Punkrockgruppe «Sex Pistols». Sie stehen vor dem Bow Street Magistrate Court, nachdem sie wegen einer Prügelei gegen Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen wurden. (Bild vom 8. Juni 1977) Getty/Daily Mirror/Bill Kennedy/Mirrorpix

Schnell entwickelte sich der Laden zum Herz der jungen Punkszene: Der Laden wurde zu einem beliebten Treffpunkt für die Mitglieder der «Sex Pistols», die McLaren später auch managte.

Westwood gilt als Wegbereiterin des Punks in der Modebranche. «Vor mir und Malcolm gab es keinen Punk», sagte Westwood später in ihrer Autobiografie. Ihre gemeinsame Boutique «Seditionaries», früher bekannt als «Sex», schloss ihre Tore im September 1980.

Legende: Kleidung aus der Boutique «Seditionaries» in der King's Road, getragen von Pamela Rooke, alias Jordan, und Simon Barker, alias Six. Getty/Daily Mirror/Mirrorpix

Ihre Arbeit führte Westwood in ihrem Atelier weiter. Vor allem die Inspiration aus der Mode des 18. und 19. Jahrhunderts war ihr Markenzeichen – allerdings in schrillen, schrägen, exzentrischen Varianten.

Doch diese waren ein Erfolg und brachten ihr Anerkennung von verschiedenen Seiten. So traf Westwood auch die Queen – ohne God Save the Queen-T-Shirts der «Sex Pistols» aus der ehemaligen Boutique «Seditionaries».

Legende: Vivienne Westwood und ihr Ehemann Andreas Kronthaler bei der Präsentation ihrer Damenkollektion Herbst/Winter 2015/2016 während der Pariser Modewoche. REUTERS/GONZALO FUENTES

Westwood baute im Laufe der Jahre eine globale Modemarke auf, die heute Geschäfte in Grossbritannien, Frankreich, Italien, Amerika und Asien hat. Für ihre Arbeit wurde die rebellische Modeikone 1992 mit dem OBE (Order of the British Empire) ausgezeichnet.

Legende: Die britische Modedesignerin Vivienne Westwood erhielt auch zahllose Preise. Hier spricht sie anlässlich der Verleihung des Europäischen Kulturpreises «Stier» für soziales Engagement 2019. KEYSTONE/CHRISTIAN BRUNA

Neben ihrer Mode machte die Punk-Pionierin auch mit Tier- und Umweltaktivismus auf sich aufmerksam und brachte den Klimawandel auf den Laufsteg. Bis ins hohe Alter fehlte sie auf kaum einer grösseren Demonstration.

Legende: Die britische Modedesignerin übergab im Juni 2018 einen Anti-Fracking-Brief in der Downing Street 10 in London. Keystone/EPA/FACUNDO

Dabei gehörte die grosse Show stets dazu, wenn sich Westwood inszenierte, denn sie garantierte ihr Aufmerksamkeit. Noch vor zwei Jahren sorgte sie mit einem Protest für die Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange für Aufsehen: Im knallgelben Outfit sass sie vor einem Gerichtsgebäude in London in einem überdimensionalen Vogelkäfig.

Legende: Westwood war bis zuletzt eine politisch interessierte, streitbare Persönlichkeit. Hier im Juli 2020 bei einem Protest gegen die Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange vor dem Central Criminal Court in London. REUTERS/NEIL HALL

Doch das war noch nicht genug. Zur Unterstützung für Julian Assange schmierte sich die damals 79-Jährige eine Torte ins Gesicht.

Legende: Bei einem Protestpicknick anlässlich des 50. Geburtstags von Wikileaks-Gründer Julian Assange schmierte sich Westwood eine Torte auf dem Parliament Square in London ins Gesicht. (Bild vom 3. Juli 2021) Reuters/Henry Nicholls

Nicht nur auf Demonstrationen sorgte Westwood für Aufsehen: Als sie 1992 mit dem Order of the British Empire (Orden des britischen Weltreichs) ausgezeichnet wurde, erschien sie angeblich ohne Unterwäsche vor der Queen und versetzte einige Anwesende in einen gehörigen Schock. Trotzdem wurde sie einige Jahre später wieder im Palast empfangen und erhielt die Auszeichnung zur Dame of the British Empire.

Legende: Die ewige Rebellin wurde 2006 zur Dame of the British Empire ernannt. AP/Fiona Hanson

Bis ins hohe Alter arbeitete die britische Modedesignerin und prägte mit ihren schrillen Outfits und mit den Botschaften ihrer Kleidungen die Modeszene.