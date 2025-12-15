Nach dem Tod von Hollywood-Regisseur Rob Reiner und seiner Frau Michele hat die Polizei in Los Angeles den Sohn des Ehepaares verhaftet.

Der 32-Jährige werde verdächtigt, seine Eltern umgebracht zu haben, teilte der Polizeichef von Los Angeles mit.

Das Ehepaar war am Sonntagnachmittag (Ortszeit) leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden.

Die beiden Leichname sollen mit Stichverletzungen aufgefunden worden sein, berichteten die US-Sender NBC und ABC übereinstimmend. Ein grosses Polizeiaufgebot war im Stadtteil Brentwood vor Ort.

Legende: Polizisten sichern das Gelände um das Haus von Rob Reiner in Los Angeles. REUTERS / Jill Connelly

Mit Filmen wie «Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers», «Harry und Sally», «Misery», «Die Braut des Prinzen» und «Eine Frage der Ehre» stieg Reiner in die Riege von Hollywoods gefragtesten Regisseuren auf. Immer wieder arbeitete er auch als Schauspieler.

In Hollywood-Kreisen war Reiner als streitbarer Liberaler bekannt. So machte er sich 1998 in einer Volksabstimmung für eine höhere Tabaksteuer in Kalifornien stark. Zudem kämpfte der vierfache Vater jahrelang für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe.

Hollywood trauert

Schauspieler und Politikerinnen zeigten sich zutiefst betroffen und schockiert. «Michelle und ich sind untröstlich über den tragischen Tod», schrieb der frühere US-Präsident Barack Obama auf der Plattform X. Die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom und die frühere Anführerin im US-Repräsentantenhaus Nancy Pelosi sprachen der Familie ihr Beileid aus.

Legende: Rob Reiner wurde 78 Jahre alt. REUTERS / Mario Anzuoni / File Photo

Er sei «entsetzt» über den Tod des Regisseurs und seiner Frau, schrieb der Hollywood-Schauspieler Elijah Wood auf der Plattform X. Ähnlich äusserten sich die Schauspieler James Woods und Roseanne Barr auf X.

«Rob Reiner ist eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte von Film und Fernsehen. Sein Einfluss auf die amerikanische Kultur kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden», sagte Sean Astin, der Vorsitzer der US-Schauspielgilde, in einer Mitteilung.