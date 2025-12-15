Eine verdächtige Person, die nach Schüssen an der Brown University festgenommen wurde, kommt wieder auf freien Fuss.

Die Beweise deuten laut Generalstaatsanwalt nach weiteren Ermittlungen in eine andere Richtung.

Beim Angriff an der Elite-Universität wurden zwei Studierende getötet, neun verletzt.

Laut den Strafverfolgungsbehörden gab es keine Grundlage, die Person in Gewahrsam zu halten. Die Freilassung bedeutet einen Rückschlag für die Ermittlungen – soweit ist kein anderer Verdächtiger bekannt. Die Behörden haben mitgeteilt, den Täter mittels Video­überwachungs­aufnahmen zu suchen.

Suche nach Hinweisen

Der Bürgermeister der Stadt Providence, Brett Smiley, erklärte: «Wir wissen, dass dies wahrscheinlich neue Ängste in unserer Gemeinschaft hervorrufen wird.» Man gehe aber weiterhin davon aus, dass keine Gefahr für die Menschen in Providence bestehe. Es bleibe dennoch bei einer verstärkten Polizeipräsenz in der Stadt und auf dem Campus. Er bat um Hinweise wie Videos des Geschehens. «Unsere Ermittlungen zu dieser schrecklichen Tat dauern an.»

Legende: Das Unigelände wurde nach dem Angriff vom Samstagabend abgesperrt, zwei Menschen kamen ums Leben. (14.12.25) REUTERS / Taylor Coester

Trotz verstärkter Polizeipräsenz an der Brown University empfehlen die Behörden keine weitere Ausgangssperre. Diese wurde am frühen Sonntagmorgen aufgehoben. Die Behörden haben noch keine Informationen über ein mögliches Motiv veröffentlicht.

Mutmasslicher Schütze flüchtete zu Fuss

Der Angriff auf dem Campus der Universität ereignete sich, als gerade die Abschlussprüfungen stattfanden. Der Schütze eröffnete das Feuer in einem Klassenzimmer im Ingenieursgebäude und feuerte laut der Nachrichtenagentur AP mehr als 40 Schüsse ab.

Brown sagte alle verbleibenden Vorlesungen, Prüfungen, Hausarbeiten und Projekte für das Semester ab und teilte den Studenten mit, dass sie den Campus verlassen könnten. Während die Polizei die Gegend nach dem Schützen absuchte, blieben viele Studenten in ihren Zimmern verbarrikadiert, während andere sich hinter Möbeln und Bücherregalen versteckten. Beim Angriff wurden zwei Studierende getötet, neun wurden verletzt. Inzwischen wurde einer der neun Verletzten aus dem Spital entlassen.

Am späten Samstagabend (Ortszeit) hatte die Polizei zunächst ein Video veröffentlicht, das eine schwarz gekleidete Person zeigte. Das Gesicht war nicht zu erkennen. Der mutmassliche Schütze hatte das Universitätsgelände demnach zu Fuss verlassen und war dann über Stunden flüchtig gewesen – sein Motiv ist bislang ungeklärt. Unter den mehr als 400 Polizisten im Einsatz waren auch Einsatzkräfte der Bundespolizei FBI.