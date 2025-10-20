Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Auf dem Flughafen der Millionenmetropole Hongkong ist es zu einem tödlichen Flugzeugunglück gekommen.

Eine von der türkischen Airline ACT als Frachtmaschine genutzte Boeing 747 kam von der Landebahn ab und schlitterte über die Piste hinaus ins Meer.

Zuvor soll der Jumbo-Jet ein Fahrzeug auf dem Rollfeld gerammt haben, das durch die Wucht des Zusammenpralls ins Meer geschleudert wurde.

Zwei Fahrzeuginsassen kamen demnach ums Leben.

Die vierköpfige Crew an Bord der Frachtmaschine sei unverletzt gerettet worden, hiess es. Der Unfall ereignete sich den Berichten zufolge gegen 3:50 Uhr Ortszeit.

Legende: Örtliche Medien zeigten Bilder des halb versunkenen Flugzeugs mit abgerissenem Heck im Wasser. REUTERS / Tyrone Siu

Auf den Passagierverkehr am Flughafen von Hongkong – einem wichtigen internationalen Drehkreuz – hatte er offenbar keine grösseren Auswirkungen.

Auf der Webseite des Flughafens wurden zunächst keine nennenswerten Verspätungen oder Ausfälle gezeigt.