 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Tödlicher Unfall in Hongkong Jumbo-Jet rutscht über Landebahn ins Meer

20.10.2025, 03:42

Teilen
  • Auf dem Flughafen der Millionenmetropole Hongkong ist es zu einem tödlichen Flugzeugunglück gekommen.
  • Eine von der türkischen Airline ACT als Frachtmaschine genutzte Boeing 747 kam von der Landebahn ab und schlitterte über die Piste hinaus ins Meer.
  • Zuvor soll der Jumbo-Jet ein Fahrzeug auf dem Rollfeld gerammt haben, das durch die Wucht des Zusammenpralls ins Meer geschleudert wurde.
  • Zwei Fahrzeuginsassen kamen demnach ums Leben.

Die vierköpfige Crew an Bord der Frachtmaschine sei unverletzt gerettet worden, hiess es. Der Unfall ereignete sich den Berichten zufolge gegen 3:50 Uhr Ortszeit.

Ein Flugzeug ist in Hongkong von der Landebahn gerutscht.
Legende: Örtliche Medien zeigten Bilder des halb versunkenen Flugzeugs mit abgerissenem Heck im Wasser. REUTERS / Tyrone Siu

Auf den Passagierverkehr am Flughafen von Hongkong – einem wichtigen internationalen Drehkreuz – hatte er offenbar keine grösseren Auswirkungen.

Auf der Webseite des Flughafens wurden zunächst keine nennenswerten Verspätungen oder Ausfälle gezeigt.

SRF 4 News, 20.10.2025, 04:00 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)