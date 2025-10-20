- Auf dem Flughafen der Millionenmetropole Hongkong ist es zu einem tödlichen Flugzeugunglück gekommen.
- Eine von der türkischen Airline ACT als Frachtmaschine genutzte Boeing 747 kam von der Landebahn ab und schlitterte über die Piste hinaus ins Meer.
- Zuvor soll der Jumbo-Jet ein Fahrzeug auf dem Rollfeld gerammt haben, das durch die Wucht des Zusammenpralls ins Meer geschleudert wurde.
- Zwei Fahrzeuginsassen kamen demnach ums Leben.
Die vierköpfige Crew an Bord der Frachtmaschine sei unverletzt gerettet worden, hiess es. Der Unfall ereignete sich den Berichten zufolge gegen 3:50 Uhr Ortszeit.
Auf den Passagierverkehr am Flughafen von Hongkong – einem wichtigen internationalen Drehkreuz – hatte er offenbar keine grösseren Auswirkungen.
Auf der Webseite des Flughafens wurden zunächst keine nennenswerten Verspätungen oder Ausfälle gezeigt.