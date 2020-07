Japans Verantwortliche tüfteln derzeit an möglichen Corona-Massnahmen zum Schutz von Athleten, Betreuern und Zuschauern. Zu den rund 400 Vorschlägen gehören auch bargeldloses Bezahlen an Verkaufsständen in der Arena, die Pflicht zum Tragen von Masken sowie eine Reihe von Verboten: Kein lautes Anfeuern der Mannschaften, keine lauten Durchhalteparolen, Gesänge sowie Umarmungen unter den Athleten selbst sowie Trink- und Essensverbote in den Umkleidekabinen.

Im Olympischen Dorf, wo bis zu 11’000 olympische und 4400 paralympische Athleten unterkommen sollen, könnten Bewegungseinschränkungen eingeführt werden. Zu den Überlegungen gehört auch, dass Olympioniken und ihre Betreuer nach der Ankunft zwei Wochen in Quarantäne müssen und während der Wettkämpfe täglich getestet werden. Auch ist denkbar, dass nur Zuschauer aus Japan die Wettkämpfe vor Ort verfolgen dürfen.