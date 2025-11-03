Rom: Mittelalterlicher Turm stürzt teilweise ein – ein Verletzter

Im Zentrum Roms ist ein Teil eines mittelalterlichen Turms eingestürzt.

Dabei wurde ein Mensch schwer verletzt, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

Noch während des Einsatzes der Feuerwehr stürzte ein weiterer Teil des Turms Torre dei Conti ein.

Bei dem Verletzten handelt es sich Medienberichten zufolge um einen Bauarbeiter. Drei weitere Arbeiter waren zunächst auf der oberen Ebene eingeschlossen, konnten jedoch mit einer Drehleiter gerettet werden.

Im Innern des Gebäudes ist noch ein weiterer Bauarbeiter eingeschlossen. Der Mann gebe Lebenszeichen von sich, sagte der Präfekt von Rom, Lamberto Giannini, vor Journalisten. Die Rettungsaktion sei jedoch eine «komplexe Operation». Die Gefahr eines weiteren Einsturzes sei sehr hoch, sagte Giannini.

Teileinsturz mit lautem Knall

Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall und anschliessend von einer Staubwolke in den engen Strassen rund um die Gegend. Feuerwehr und Polizei sperrten umgehend nach dem Teileinsturz den gesamten Bereich.

In der italienischen Hauptstadt Rom ist ein mittelalterlicher Turm teilweise eingestürzt.

Mit einer Drehleiter verschafften sich die Feuerwehrleute Zugang zum Gebäude.

Während des Einsatz stürzten weitere Teile des Turms ein. Staubwolken schossen aus den Fenstern.

Die Feuerwehrleute auf der Drehleiter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Das Unglück zog viele Schaulustige an.

Der Torre dei Conti wurde im 13. Jahrhundert errichtet. Der Turm ist 29 Meter hoch und befindet sich derzeit in Renovierung.