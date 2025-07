Ein neues Ranking gibt Einblick, welche Länder besonders gefragt sind bei Reisenden.

Die Liste der meistbesuchten Länder führt seit Jahrzehnten Frankreich an, Spanien ist seinem Nachbarland aber auf den Fersen.

Der weltweite Tourismus hat nach fünf Jahren wieder das Level des Jahres vor der Corona-Pandemie erreicht.

Rund 1.47 Milliarden internationale Ankünfte wurden im vergangenen Jahr gezählt. Das geht aus Daten der Welttourismusorganisation UN Tourism hervor. Die neueste Liste basiert auf Zahlen für das Jahr 2024.

Die zehn meistbesuchten Länder der Welt

Vive la France: Etwa 102 Millionen internationale Touristenankünfte gab es 2024 (plus zwei Prozent im Vergleich zu 2023). Allein die Hauptstadt Paris ist ein Magnet. Vergangenes Jahr fanden zudem bekanntlich die Olympischen Spiele und die Paralympics in Paris statt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Frankreich. Die Côte d'Azur ist bei Frankreich-Reisenden auch besonders beliebt und gilt als Wiege des Tourismus. (Foto: Antibes). Bildquelle: Imago/Daniel Schoenen. 1 / 6 Legende: Frankreich Die Côte d'Azur ist bei Frankreich-Reisenden auch besonders beliebt und gilt als Wiege des Tourismus. (Foto: Antibes) Imago/Daniel Schoenen

Bild 2 von 6. Spanien. Das zweitbeliebteste Reiseland lockt mit bekannten Hotspots wie Barcelona (Foto). In Spanien gibt es immer wieder Demos gegen Overtourism. Bildquelle: Imago/Manu Alvarez. 2 / 6 Legende: Spanien Das zweitbeliebteste Reiseland lockt mit bekannten Hotspots wie Barcelona (Foto). In Spanien gibt es immer wieder Demos gegen Overtourism. Imago/Manu Alvarez

Bild 3 von 6. USA. Menschenmengen versammeln sich, um das Manhattanhenge (einen seltenen Moment des New Yorker Sonnenuntergang) an der Tubor City Bridge zu beobachten. Bildquelle: Imago/Austin de Sistox. 3 / 6 Legende: USA Menschenmengen versammeln sich, um das Manhattanhenge (einen seltenen Moment des New Yorker Sonnenuntergang) an der Tubor City Bridge zu beobachten. Imago/Austin de Sistox

Bild 4 von 6. Türkei. Die Türkei liegt mit dem begehrten Reiseziel Istanbul mittlerweile gar vor Italien. Auch im vergangenen Jahr gab es grossen Zuwachs. Bildquelle: Imago/Ekaterina Zolina. 4 / 6 Legende: Türkei Die Türkei liegt mit dem begehrten Reiseziel Istanbul mittlerweile gar vor Italien. Auch im vergangenen Jahr gab es grossen Zuwachs. Imago/Ekaterina Zolina

Bild 5 von 6. Italien. Italien darf in den Top Ten nicht fehlen. Das Kolosseum in Rom ist ein bekanntes Sujet für Reisende. Bildquelle: Imago/Andrea Ronchini. 5 / 6 Legende: Italien Italien darf in den Top Ten nicht fehlen. Das Kolosseum in Rom ist ein bekanntes Sujet für Reisende. Imago/Andrea Ronchini

Bild 6 von 6. Mexiko. Weisse Stände und Reiseinfluencer locken viele Gäste nach Mexiko - auch an den Strand bei den Ruinen von Tulum in Yucatan. Bildquelle: Imago. 6 / 6 Legende: Mexiko Weisse Stände und Reiseinfluencer locken viele Gäste nach Mexiko - auch an den Strand bei den Ruinen von Tulum in Yucatan. Imago Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Zu den Attraktionen Frankreichs gehören auch Lyon, die Loire-Schlösser und Marseille. Die Côte d'Azur mit Saint-Tropez, Cannes, Antibes und Nizza gilt als Wiege des Tourismus überhaupt. In Frankreich wurde der Fremdenverkehr sozusagen erfunden. Das Land ist immer noch die touristische Nummer eins.

Doch auch in Spanien, der Nummer zwei, boomt der Tourismus: 93.8 Millionen Gäste aus dem Ausland wurden 2024 gezählt, rund zehn Millionen mehr als 2019. Das Land lockt mit Städten wie Barcelona, Sevilla, Madrid, Málaga und beliebten Inseln wie Mallorca, Ibiza, Teneriffa. In Spanien gab es zuletzt öfter Demos gegen Overtourism.

Zu den Aufsteigern in den Top Ten zählen auch fernere Destinationen wie Japan (Platz 10) und Mexiko (Platz 6). Nach 25 Millionen Besuchern im Jahr 2023 gab es in Japan plötzlich ein Plus von 47 Prozent – und 36.9 Millionen ausländische Touristen. Die Schwäche des Yens hat Ferien in Japan für viele erschwinglich gemacht.

Noch keine Daten aus China und Grossbritannien Box aufklappen Box zuklappen UN Tourism betont: «Tatsächlich haben weder China noch Grossbritannien Daten zu internationalen Touristenankünften für 2024 veröffentlicht.» Man warte darauf, dass die beiden Länder diese Infos in den kommenden Wochen veröffentlichen. Ihre vorläufige Platzierung im Ranking – Platz acht und sieben – basiere auf Schätzungen.

Daneben haben Reise-Influencer Mexiko als Hotspot für sich entdeckt und scheinen zahlreich Gäste anzulocken reisten vergangenes Jahr an. Auch die Türkei (Platz 4) ist immer beliebter, es verzeichnet einen Zuwachs von rund 10 Prozent.

Die Top 20: Saudi-Arabien auf dem Vormarsch

Überraschend ist Rang 15, den hat der Aufsteiger Saudi-Arabien inne, wo 29.7 Millionen Ankünfte aus dem Ausland gezählt wurden, während es 2019 erst 17.5 Millionen waren. Auf dem 14. Platz liegen die Vereinigten Arabischen Emirate.

Auf dem letzten Platz der Top 20 befindet sich Indien – dort wurden 20.6 Millionen internationale Ankünfte registriert.

Die Schweiz hat es nicht unter die Top 20 geschafft, wohl aber fast alle unsere Nachbarländer – mit Ausnahme von Liechtenstein.