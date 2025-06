Seit einem Monat kann es gebucht werden: das neue Luxusangebot der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV). Auf dem Dampfschiff «Gallia» können die Gäste ein feines Essen mit der schönen Kulisse des Vierwaldstättersees vereinen. Dazu gibt es historische Fakten, Erzählungen und Mythen rund um die Schifffahrt.

Jeden Tag um 9 Uhr startet die Fahrt in Luzern und das Schiff ist dabei bei weitem nicht voll: Durchschnittlich 15 bis 40 Personen sitzen auf dem Dampfschiff, welches Platz für über 800 Personen hätte. Die Gäste können sich ihren Platz auf dem Schiff also quasi uneingeschränkt aussuchen. Kostenpunkt des exklusiven Erlebnisses: 420 Franken plus das reguläre Schiffsbillett (1. Klasse) – also rund 500 Franken.

Etwas Vergleichbares gibt es nicht auf Schweizer Seen.

«Wir wollen kleinen Gruppen ein ganz spezielles Erlebnis bieten», sagt SGV-Geschäftsführer Stefan Schulthess. «Etwas Vergleichbares gibt es bisher nicht auf Schweizer Seen.» International gesehen seien solche Premium-Fahrten auf dem See aber ein zunehmendes Bedürfnis, so Schulthess.

Legende: SGV-Geschäftsführer Stefan Schulthess ist überzeugt, die Passagierzahlen bei der Erlebnisfahrt auf der «Gallia» in Zukunft steigern zu können. SRF

Das Angebot richte sich an Schweizerinnen und Schweizer und an ausländische Gäste. Nach dem ersten Monat rentieren die Fahrten noch nicht. «Unser Ziel ist es, im Durchschnitt 40 bis 50 Personen auf dem Schiff begrüssen zu dürfen.» Mit der aktuellen Auslastung von 15 bis 40 Personen verdiene man noch kein Geld. Im ersten Jahr gehe es darum, Erfahrungen zu sammeln und die Qualität zu gewährleisten. «Geld abwerfen soll die vierstündige Rundfahrt in etwa drei Jahren.»

Kritiker noch nicht verstummt

Seit der Ankündigung des neuen Erlebnisses mit dem Namen «Legends of Lake Lucerne» gibt es auch Kritik. In den sozialen Medien etwa kritisieren Schifffans die SGV. Ein Angebot zu diesem Preis sei unnötig und übertrieben.

Das ist für mich ein Verhältnisblödsinn.

Gegenüber SRF äussert sich stellvertretend für diese Stimmen Roli Köchli aus Buochs. Der passionierte Schifffahrer ist rund 100 Mal pro Jahr auf dem See und auf einem Schiff der SGV. «Mich stört, dass so wenig Leute auf einem so grossen Schiff fahren. Das ist für mich ein Verhältnisblödsinn.»

Erst vor Kurzem habe er 15 Personen auf dem riesigen Dampfschiff gezählt, während das reguläre Kursschiff überfüllt gewesen sei. «Mit nur 15 Personen über den See zu fahren, ist doch wahnsinnig.»

Neuer ökologischer Treibstoff

Eine Kritik, die SGV-Geschäftsführer Stefan Schulthess nicht verstehen kann. Sie hätten überwiegend positive Rückmeldungen auf das neue Angebot. «Aus unserer Sicht kommt die Kritik von einzelnen Stimmen.» Es gehe einzig darum, den Gästen, die das wollen, ein exklusives Erlebnis zu bieten.

Eine berechtigte Frage sei aber jene zur Nachhaltigkeit. Deshalb komme beim Dampfschiff «Gallia» seit diesem Jahr ein spezieller, ökologischer Treibstoff zur Anwendung. «Es ist ein Solartreibstoff der Firma Synhelion, eine innovative Technologie aus Deutschland», sagt Schulthess. Ziel sei es, auf den Luxus-Rundfahrten bis 2027 kein CO₂ mehr auszustossen.

Legende: Ein Cüpli zum Start, ein Fünf-Gänge-Menü und auch alkoholische Getränke à discretion. «Legends of Lake Lucerne» richtet sich an zahlungskräftige Gäste. Schifffahrtsgesellschaft SGV

Klar ist: Mit dem exklusiven Tourismusangebot geht die Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee neue Wege. Der Preis ist hoch – doch genau deshalb rentiert das Angebot bereits, wenn im Schnitt 50 Personen mitfahren auf dem grossen Schiff.

Die SGV ist nach dem ersten Monat verhalten optimistisch. Klar ist für Direktor Stefan Schulthess: Eine solche exklusive Schifffahrt leistet man sich nicht einmal pro Woche, sondern vielleicht einmal im Leben.