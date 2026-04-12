Mindestens 30 Menschen sind aufgrund einer Massenpanik beim Besuch der Zitadelle Laferrière, einem historischen Gefängnis auf Haiti, ums Leben gekommen.

Das Unglück hat sich während einer Veranstaltung für Touristinnen und Touristen ereignet.

Aussergewöhnlich viele Besucher seien am Samstag an der Zitadelle Laferrière in der Gemeinde Milot im Norden des Landes zusammengekommen, berichtete die Tagezeitung «Le Nouvelliste». Die Regierung von Ministerpräsident Alix Didier Fils-Aimé habe mit tiefer Bestürzung von dem «tragischen Vorfall» erfahren, heisst es in einer Mitteilung. Das Unglück habe sich während einer touristischen Veranstaltung ereignet.

Legende: Die Zitadelle Laferrière auf Haiti ist ein Weltkulturerbe der Unesco. Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2024. REUTERS/Ricardo Arduengo

Alle zuständigen Behörden seien mobilisiert und befänden sich in höchster Alarmbereitschaft, um den Betroffenen und ihren Angehörigen unverzüglich die notwendige Hilfe zukommen zu lassen. Die Regierung rief die Bevölkerung während der Ermittlungen zu Ruhe auf.

Die Zitadelle Laferrière gehört zum Weltkulturerbe der Unesco. Die von ehemaligen Sklaven errichtete Festung gilt als Symbol des Freiheitskampfes gegen die französische Kolonialherrschaft.