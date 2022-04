Im Oktober 2021 erschoss US-Schauspieler Alec Baldwin aus Versehen eine Kamerafrau am Set des Western «Rust».

Die US-Behörde für Datenschutz hat nun eine Geldstrafe wegen mangelnder Sicherheit am Set verhängt.

01:37 Video Aus dem Archiv: Alec Baldwin spricht über den tödlichen Schuss Aus Gesichter & Geschichten vom 02.12.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden.

Die Produzenten des Westerns «Rust» müssen eine Höchststrafe von knapp 137'000 Dollar (etwa 130'000 Schweizer Franken) zahlen, wie die Behörde in Santa Fe im US-Staat New Mexico am Mittwoch mitteilte.

«Tragischer Vorfall» hätte vermieden werden können

Eine monatelange Untersuchung des tödlichen Schusses am Set des Films im Oktober 2021 habe Verstösse gegen Sicherheitsauflagen ans Licht gebracht, hiess es. Die Behörde wirft den Produzenten vor, Sicherheitsprotokolle für die Benutzung von Waffen missachtet zu haben.

Legende: Im Oktober 2021 starb die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins durch einen aus Versehen abgegebenen Schuss. Keystone

Etwa hätte sich niemals «scharfe Munition» am Drehort befinden sollen oder eine Waffe auf eine Person gerichtet werden dürfen, hiess es in dem Untersuchungsbericht. Der «tragische Vorfall» hätte vermieden werden können.

Ermittlungen dauern an

Bei den Dreharbeiten zu dem Low-Budget-Western «Rust» auf einer Filmranch in Santa Fe war Chef-Kamerafrau Halyna Hutchins (42) tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza an der Schulter getroffen worden.

Legende: Gemäss der US-Aufsichtsbehörde hätte sich niemals scharfe Munition am Drehort befinden sollen. Keystone

Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene bedient. Untersuchungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte. Die Ermittlungen der Polizei zur Frage, wie es dazu kommen konnte, dauern an.