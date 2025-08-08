- Aserbaidschan und Armenien haben unter Vermittlung der USA einen Friedensvertrag unterschrieben, wie das Weisse Haus mitteilt.
- US-Präsident Donald Trump empfing den Präsidenten Aserbaidschans Ilham Aliyev und Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan am Freitag im Weissen Haus.
- Das Friedensabkommen soll die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien nach Jahrzehnten des Konflikts stärken.
Die beiden Länder hätten sich verpflichtet, die Kämpfe einzustellen, diplomatische Beziehungen aufzunehmen und die territoriale Integrität des anderen zu respektieren, sagte Trump bei einer Zeremonie im Weissen Haus. Unterzeichnet haben das Abkommen der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev und der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan. Beide kündigten an, Trump für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen.
Die Beziehung zwischen Aserbaidschan und Armenien war jahrzehntelang angespannt. Armenien hatte 2023 bei einem Angriff des von Aliyev autoritär regierten, hochgerüsteten ölreichen Aserbaidschans die Kontrolle über die Konfliktregion Bergkarabach verloren.
Armenien steckt seither in einer schweren politischen Krise. Mehr als 100'000 ethnische Armenier mussten aus der Konfliktregion ins Mutterland fliehen. Zudem hielt Baku den militärischen Druck auf Eriwan aufrecht.
Worum geht es?
Es geht darum, wer über das Gebiet Bergkarabach bestimmt und wer dort leben darf.
Seit 1994 laufen ergebnislose Verhandlungen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Völkerrechtlich gehört diese Region zu Aserbaidschan, wurde aber bis im Herbst 2023 von ethnischen Armenierinnen und Armeniern bewohnt und kontrolliert. Dann eroberte Aserbaidschan die Region zurück und vertrieb die Bevölkerung. Seither ist die Beziehung zwischen den beiden Ländern angespannt.
Aserbaidschan ist nicht nur flächen- und bevölkerungsmässig grösser als Armenien, sondern kann sich dank Öl- und Gasexporten mit hochmodernen Waffen aufrüsten und hat in den letzten Jahren auch massiv investiert. Bei den letzten Konflikten war das armenische Militär chancenlos. Nicht zuletzt geniesst Aserbaidschan die Unterstützung der Türkei und in geringerem Masse von Russland, während Armenien keine fixen Partner in der Region hat.