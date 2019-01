China ist traditionell Nordkoreas wichtigster Verbündeter, entsprechend will Peking bei möglichen Gesprächen zwischen Pjöngjang und Washington – übrigens auch bei Gesprächen mit Sürkorea – mitreden. Und: Peking will über ein weiteres mögliches Treffen von Kim mit US-Präsident Trump informiert sein. Kim seinerseits zeigt mit seiner nunmehr vierten Reise nach Peking innert weniger Monate, dass er auf China zählen kann. Das wiederum ist eine Botschaft an Washington, vor allem, was die US-Sanktionen gegen Nordkorea angeht.