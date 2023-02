Am Mittwoch hatten weitere Erdbeben die Menschen in der Region erneut in Angst und Schrecken versetzt: Im östlichen Mittelmeer nahe der Grenze Israels zum Libanon kam es am Morgen zu einem Beben der Stärke 4.4. Dies meldeten das Deutsche Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) und die US-Erdbebenwarte. Gemäss dem GFZ befand sich das Epizentrum in 10 Kilometer Tiefe im Distrikt Sincik in der Region Andiyaman.

Im Irak, der an Syrien grenzt, ereignete sich demnach etwa eine Stunde später ein Beben der Stärke 4.6. Auch in der Türkei bebte die Erde. In der Region grenzen zwei grosse Kontinentalplatten aneinander.