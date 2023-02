Am Montagabend haben nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad zwei Beben die Provinz Hatay mit Stärken von 6.4 und 5.8 erschüttert.

Die Erdbeben seien im Abstand von drei Minuten erfolgt.

In der Türkei sind mindestens drei Menschen getötet und über 200 verletzt worden.

Das Epizentrum der Beben lag in der türkischen Provinz Hatay, wie die Erdbebenwarte Kandilli in Istanbul mitteilte. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu warnte Menschen davor, erneut in Häuser zu gehen. Bisher habe es 26 Nachbeben gegeben.

Der Sender CNN Türk berichtete, die Menschen seien in Panik auf die Strasse gelaufen, zudem sei in Hatay der Strom ausgefallen. Rettungskräfte in der Stadt Antakya arbeiten laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu daran, drei unter Trümmern eingeschlossene Menschen zu befreien.

Legende: Das türkische Hatay wurde schon Anfang Februar von schweren Beben erschüttert. (Bild vom 15. Februar 2023) Keystone/EPA/MARTIN DIVISEK

Das Beben war Medienberichten zufolge auch in den umliegenden Provinzen der Türkei sowie im Norden Syriens, in Israel, im Irak und im Libanon zu spüren. In mehreren Orten nahe der Stadt Aleppo seien erneut Häuser eingestürzt, sagte eine Sprecherin der Hilfsorganisation SAMS.

Darunter sei die Kleinstadt Dschindiris, die schon vor zwei Wochen stark von den Beben getroffen wurde. «Viele Menschen haben ihre Häuser verlassen und ziehen durch die Strassen in Angst, dass weitere (Erdbeben) folgen werden», darunter auch in der syrischen Hauptstadt Damaskus, teilte das UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) für die Region über Twitter mit.