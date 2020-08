Vier Monate waren Kenias Grenzen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Seit ein paar Tagen ist die Einreise in das ostafrikanische Land wieder möglich – trotz weiterhin steigender Zahlen an Neuinfektionen. Das Ziel: dem Tourismus wieder zu Einnahmen verhelfen.

Personen aus den USA, Grossbritannien oder China dürfen nun ohne Quarantäne wieder nach Kenia einreisen. Zwar müssen alle Einreisenden einen negativen Corona-Test vorweisen, allerdings darf er bis zu vier Tage alt sein. Gut möglich also, dass nun wieder infizierte Reisende ins Land kommen.

Starke Tourismuslobby

Es sei ein endloses Prozedere gewesen, bis klar gewesen sei, aus welchen Ländern die Reisenden nicht in Quarantäne müssten, sagt Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier. «Dass es gerade Reisende aus den Corona-Hotspots wie USA oder Grossbritannien sind, hat diplomatische Gründe.» In der kenianischen Bevölkerung habe diese Entscheidung für Unmut gesorgt.

Einreise nach Kenia Liste der Länder, die von einer Quarantäne ausgenommen sind , Link öffnet in einem neuen Fenster

Freude haben in erster Linie touristische Anbieter. Das habe sich auch in dem langen Prozess bis zur Öffnung der Grenzen gezeigt, so Lemmenmeier. «Das Tourismus-Ministerium und der Gesundheitsminister haben sich während Wochen öffentlich widersprochen.» Das Gesundheitsministerium war gegen Quarantäne-Ausnahmen. «Dass es jetzt für einige Länder keine Quarantäne gibt, zeigt, wie stark die Tourismuslobby in Kenia ist.»

«Ein anderes Kenia, als wir es kannten» Legende: Anna Lemmenmeier/SRF Anna Lemmenmeier selbst ist erst seit ein paar Tagen wieder zurück in Kenia, nachdem sie wochenlang nicht einreisen durfte. Sie habe das Land sehr anders angetroffen, als sie es verlassen habe: «Es herrscht im gesamten öffentlichen Raum Maskenpflicht, sogar im eigenen Auto – und für Kinder.» Kindergärten, Schulen und Unis sind bis mindestens Januar 2021 geschlossen. «Das hat zur Folge, dass es weniger Verkehr hat – was für uns hier in Nairobi sehr angenehm ist.» Es gelte eine nächtliche Ausgangssperre und ab 19 Uhr seien alle Restaurants geschlossen. Zudem dürfe dort kein Alkohol mehr verkauft werden.

Tausende haben durch die Epidemie ihre Arbeit verloren. Die meisten aber ausserhalb des Tourismussektors. Dieser macht in Kenia «nur» zehn Prozent des Bruttoinlandprodukts aus. Den Arbeitslosen werde nicht geholfen, sagt Lemmenmeier: «Es gibt keine Unterstützungsprogramme für die Wirtschaft wie in den meisten europäischen Ländern.» Allein die Mehrwertsteuer wurde etwas gesenkt sowie die Gebühren fürs Bezahlen per Handy, das in Kenia weitverbreitet ist.

Legende: Zebras unter sich im Nationalpark in Nairobi. Nach der Grenzöffnung gebe es wohl keinen Touristen-Ansturm, vermutet SRF-Korrespondentin Anna Lemmenmeier. Reuters

Öffnung aus staatlicher Sicht sinnvoll

Die SRF-Korrespondentin kann sich nicht vorstellen, dass mit der Öffnung der Grenzen nun im grossen Stil Touristen nach Kenia reisen. «Ich war am Wochenende im Ruby National Park in Nairobi. Da waren nur Einheimische.» Der Tourismus sei einer der wenigen formellen, wichtigen Sektoren für Kenia – trotz kleinem Anteil am Bruttoinlandsprodukt.

Aus staatlicher Sicht ergebe es deshalb Sinn, ihn mit einer Öffnung der Grenzen zu unterstützen: «Denn wenn er zusammenbricht, fallen in Zukunft auch alle Steuereinnahmen weg.» Viele Kenianerinnen und Kenianer seien aber der Ansicht, dass die Reisenden das Virus erst ins Land gebracht hätten und nun schon wieder hofiert würden – während der Staat der eigenen Bevölkerung keine finanzielle Unterstützung in der Krise zuspricht.