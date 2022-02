Legende: Protest in Wellington. Reuters

Nach dem Vorbild der Trucker-Blockaden in Kanada ist es auch in einigen europäischen Ländern zu ähnlichen Protesten gekommen. So wurden am Sonntag in Paris fast 100 Personen festgenommen, die an einem Konvoi zur Blockade von Paris beteiligt waren. Mehr als 500 weitere wurden verwarnt und mussten eine Busse bezahlen. Der Fahrzeugprotest war von den französischen Behörden verboten worden. Auch in Brüssel war ein ähnlicher Protestzug geplant gewesen, der ebenfalls verboten wurde. Und vor einer Woche wollten Coronamassnahmen-Gegner in der Schweiz nach kanadischem Vorbild die Hauptstadt Bern blockieren, was die Polizei mit einem Grossaufgebot verhinderte. Und sogar bis nach Neuseeland lassen sich Coronamassnahmen-Gegner von den kanadischen Truckern in ihrem Protest inspirieren. So campieren in der Hauptstadt Wellington mehrere Hundert Personen seit gut einer Woche vor dem Parlamentsgebäude. Versuche der Polizei, die Demonstration zu räumen, blieben bislang ohne durchschlagenden Erfolg.