«Warren will kühles Bier trinken» – «Verrückter Bernie»

US-Präsident Donald Trump ist bei den Vorwahlen der Republikaner in New Hampshire deutlich bestätigt worden.

Gegenüber einigen demokratischen Präsidentschaftsbewerbern äusserte er auf Twitter Spott.

Bei den Präsidentschaftsvorwahlen der Demokraten in den USA hat in New Hampshire der US-Senator Bernie Sanders gewonnen, wie zahlreiche US-Medien berichten.

Bei den Republikanern steht der Sieger bereits fest – US-Präsident Trump ist bei den Vorwahlen seiner Partei in New Hampshire bestätigt worden. Nach der zweiten Vorwahl um die Präsidentschaftskandidatur meldete sich US-Präsident Donald Trump mit Spott über einige Kandidaten zu Wort.

Zum enttäuschenden Abschneiden der linken Senatorin Elizabeth Warren schrieb er am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter, sie wolle wohl insgeheim aus dem Rennen aussteigen und einfach nach Hause gehen, um dort mit ihrem Mann ein «kühles Bier» zu trinken.

Trump gratulierte hingegen dem gemässigten Ex-Bürgermeister Buttigieg, der nur knapp hinter dem linken Senator Bernie Sanders auf dem zweiten Platz lag. Er habe «ziemlich gut» abgeschnitten und mache dem «verrückten Bernie» das Leben schwer, spottete Trump.