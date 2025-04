Per E-Mail teilen

Vietnam hat in den vergangenen Jahren einen regelrechten Exportboom erlebt. Dabei geholfen haben nicht zuletzt die China-Zölle aus Trumps erster Amtszeit, die dazu führten, dass viele Unternehmen ihre Werke von China nach Vietnam verlagert hatten.

Die Hafenstadt Haiphong im Norden Vietnams ist dafür das beste Beispiel: Innerhalb weniger Jahre entstand hier eine neue Wirtschaftszone mit riesigen Fabriken, einem Tiefseehafen und Autobahnverbindungen nach China. Firmen wie der Apple-Zulieferer Pegatron investierten in Haiphong und produzieren hier für den Weltmarkt.

Vietnams Wirtschaft brummte wegen Trumps Zöllen

Doch dieser wirtschaftliche Erfolg wird Vietnam nun zum Verhängnis und rückt es ins Zentrum von Trumps Zollpolitik. Denn: Vietnam hat dank des Exportbooms einen der grössten Handelsüberschüsse mit den USA.

Dazu kommt: Die USA werfen Vietnam schon länger vor, chinesische Waren über Vietnam umzuleiten, um damit Zölle zu umgehen. Chinesische Waren kommen also erst nach Vietnam, werden dort umgepackt, leicht angepasst oder einfach mit einem «Made in Vietnam»-Label versehen und danach in die USA exportiert.

Trump baut Golfresort in Vietnam

Kurz vor Trumps Zoll-Ankündigung hatte Vietnam noch mehrere Zugeständnisse an die USA gemacht; und etwa Zölle auf Auto- und Agrarimporte aus den USA gesenkt und ausserdem zugesagt, mehr amerikanische Güter zu kaufen.

Vietnams Premierminister soll sogar versprochen haben, das Bauprojekt eines Trump-Golfresorts in Vietnam zu beschleunigen. Genützt hat es bislang nichts.

Legende: Nicht nur Europa werden die verhängten Importzölle der US-Regierung hart treffen, sondern vor allem auch Asien. Für Vietnam steht dabei vieles auf dem Spiel. Keystone/LUONG THAI LINH

Noch scheint nicht alles verloren: Trump berichtet auf seinem «Truth Social»-Kanal von einem produktiven Telefongespräch mit dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams. Vietnam würde seine Zölle «auf null» senken, wenn ein Abkommen mit den USA zustande käme, so Trump.

Vietnams Führung bestätigt das Angebot. Sie erhofft sich davon, dass die US-Regierung ihre Zölle entsprechend senkt.

Vietnam setzt alles auf einen Deal

Laut Informationen von Reuters soll kommende Woche zudem eine vietnamesische Delegation in die USA reisen, um über den Kauf von Boeing-Flugzeugen zu verhandeln.

Ob ein Deal mit Trump zustande kommt, und wie dieser aussehen könnte, ist noch nicht klar.

Klar dagegen ist: Für Vietnam steht der wirtschaftliche Aufschwung auf dem Spiel. Die Regierung setzt alles daran zu verhindern, dass man vom ursprünglichen Gewinner von Trumps Zollpolitik plötzlich zum grossen Verlierer wird.