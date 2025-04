Starke Erdbeben in der Nähe von Istanbul

Eine Reihe von Erdbeben hat kurz vor Mittag Schweizer Zeit die Millionenmetropole Istanbul erschüttert.

Laut dem Katastrophendienst Afad hatte das bisher heftigste Beben eine Stärke von 6.2.

Menschen in der Stadt verliessen Häuser und Wohnungen nach dem etwa im Zentrum der Stadt deutlich spürbaren Beben.

«Wir haben das Erdbeben heftig gespürt», sagt SRF-Mitarbeiterin Nevin Sungur in Istanbul. Die Menschen seien aus den Häusern gerannt und würden sich jetzt in den Strassen und Parks aufhalten. Bis jetzt gebe es keine Berichte über Schäden. «Natürlich sind die Menschen geschockt. In Istanbul hat man immer Angst vor Erdbeben. Aber bislang ist die Lage ruhig», sagt Nevin Sungur.

Experten gehen davon aus, dass ein Beben rund um die Stärke 7 in der Metropole mit 16 Millionen Menschen überfällig ist. Laut türkischem Städtebauminister Murat Kurum gelten 1.5 Millionen Wohnungen und Gewerbeeinheiten als erdbebengefährdet.