Fernsehmoderatorin Khalida Rasheed läuft mit einem ernsten Blick in die Kamera durch die leeren Gänge des Parlaments. Es ist ein Trailer für ihre Politdebatte «Meine Stimme» – eine Art «Arena» in Afghanistan.

Shogofa Sediqi, die Chefredaktorin des Senders, erklärt in einem Redaktionsraum in Kabul, dass sie die Politiker mit den Problemen der Frauen in Afghanistan konfrontieren will.

Allen voran Gewalt gegen Frauen: Ein UNO-Bericht hat 2016 und 2017 etwa 280 Ehrenmorde in Afghanistan dokumentiert – hauptsächlich in den Provinzen. Da gebe es noch viel zu tun, sagt Sediqi. Für die Frauen habe sich in Kabul aber Einiges verbessert.

Legende: Eine der Moderatorinnen des afghanischen Fernsehsenders Zan TV.

«Niemand zwingt mich hier eine Burka zu tragen. Ich kann alleine aus dem Haus und einer Arbeit nachgehen», sagt Sediqi. Aber politisch müssten die Frauen mehr Gewicht in Afghanistan haben, ergänzt Fernsehmoderatorin Rasheed.

So werden zum Beispiel keine Schlüsselministerien von Frauen geführt. Das müsse sich mit diesen Wahlen ändern, meint Rasheed. Zan TV beschäftigt 48 Frauen, ist aber kein Sender ausschliesslich nur für Frauen.

Oft rufen auch Männer in die Sendungen an, wie in dieser Show, in der Zuschauer Musikvideos wünschen können. Männliches Publikum sei sehr wichtig, erklärt Chefredaktorin Sediqi. So würden sie lernen, die Standpunkte ihrer Frauen besser zu verstehen.

Zan TV ist eine der wenigen Erfolgsgeschichten in Afghanistan. Der Sender bringt die Themen der Frauen in die öffentliche Diskussion – und bestärkt Afghaninnen. Sie selbst habe vom Sender profitiert, erklärt Moderatorin Rasheed.

Beitrag zur Stärkung der afghanischen Gesellschaft

«Zan TV hat mein Leben verändert. Jede Sendung, die ich moderiere, birgt eine versteckte kleine Botschaft zur Stärkung der Frauen in Afghanistan», sagt sie und erklärt weiter: «Als Moderatorin bin ich die erste, die durch unsere Sendungen lernt und wächst.»

Und so leistet der junge Sender einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der ganzen afghanischen Gesellschaft.