Die US-Börsenaufsicht will Elon Musk zur Aussage vor Gericht zwingen.

Sie hat eine entsprechende Klage eingereicht.

Konkret prüft die Börsenaufsicht Musks öffentliche Äusserungen und Aktienkäufe rund um Twitter.

Elon Musk hatte beim Kauf von Twitter mehrere Kehrtwenden gemacht.

Die US-Börsenaufsicht untersucht den Twitter-Kauf seit dem Frühjahr 2022. In diesem Rahmen wollte die Behörde auch den Tech-Milliardär befragen. Dieser hat sich trotz Vorladung geweigert, in der Sache auszusagen. Nun will die US-Börsenaufsicht Musk mit einer Klage zur Aussage zwingen, die sie am Donnerstag in San Francisco eingereicht hat. Was die Behörde vom Twitter-Chef konkret wissen will, ist nicht bekannt.

Legende: Elon Musk könnte dazu gezwungen werden, vor Gericht Aussagen zum Twitter-Kauf zu machen. Reuters/DADO RUVIC

Turbulente Übernahme

Es war ein absolutes Chaos: die Übernahme von Twitter durch Elon Musk. Zuerst hat er sich klammheimlich einen Anteil von 9.2 Prozent der Twitter-Aktien zusammengekauft. Erst im Monat darauf gab er bekannt, dass er über 5 Prozent der Aktien besitzt. Eigentlich hätte er das bereits nach zehn Tagen tun müssen. So besagt es das Gesetz bei börsenkotierten Unternehmen.

Anschliessend hat er entschieden, Twitter zu kaufen – und dann seine Meinung nach wenigen Wochen wieder geändert. Das führte zu einer Klage von Seiten Twitter (heute X).