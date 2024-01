Die deutsche Gewerkschaft Verdi macht die Flughäfen erneut zum Schauplatz eines Warnstreiks. Die Gewerkschaft hat an elf grösseren Flughäfen die Mitarbeitenden der Luftsicherheitskontrollen ganztägig zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Der Streik habe auch auf den Flugbetrieb der Swiss grössere Auswirkungen, schrieb die Fluggesellschaft in einer Mitteilung. Bis auf wenige Ausnahmen könnten die Hinflüge nach Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Stuttgart und Bremen durchgeführt werden. Die Rückflüge in die Schweiz hingegen müssten bis auf zwei Flüge von Düsseldorf ohne Fluggäste erfolgen, hiess es. Der Flugverkehr nach München finde unverändert statt.