Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ruft den «Internationalen Gesundheitsnotstand» aus, wenn eine Seuche mehrere Länder bedroht und eine koordinierte internationale Antwort erforderlich ist.

Bisher hat die WHO viermal den «Internationale Gesundheitsnotstand» ausgerufen:

Zika, 2016: Allein in Brasilien sollen sich damals mehr als eine Million Menschen infiziert haben. Eine Infektion kann bei Neugeborenen zu Schädelmissbildungen führen.

Ebola, 2014: Es war der bisher folgenschwerste bekannte Ausbruch von Ebola-Fieber in der Geschichte. In Westafrika erkrankten mehr als 28'000 Menschen, über 11'000 starben. Vor allem Guinea, Liberia und Sierra Leone waren betroffen.

Polio, 2014: Der Notfall wegen der Kinderlähmung dauert – anders als die anderen, die die WHO nach der Eindämmung aufhob – bis heute an. Er wurde mehrmals verlängert, zuletzt im Mai 2019 um weitere drei Monate. Eine Übertragung der Polio-Erreger gab es 2018 und in diesem Jahr bisher nur in Afghanistan und Pakistan. In Pakistan, wo es viele Impfgegner gibt, steigt die Zahl der Fälle derzeit an.

Schweinegrippe, 2009: Der Seuche fielen nach WHO-Angaben mehr als 18'400 Menschen in rund 200 Ländern zum Opfer. Das H1N1-Virus hatte sich zunächst vor allem in Mexiko und den USA ausgebreitet. In Deutschland gab es 2009/2010 über 226'000 gemeldete Fälle, 258 Patienten starben.