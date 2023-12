Gemäss Eurostar-Betreiber verkehren die Züge von Paris, Brüssel und Amsterdam nach London sowie in Gegenrichtung am Sonntag wieder regulär.

Grund für die Ausfälle vom Samstag waren überflutete Bahntunnel nahe der britischen Hauptstadt.

Über 30'000 Reisende waren betroffen. Auch am Sonntag ist mit Verzögerungen zu rechnen.

Auf der Hochgeschwindigkeitstrasse, auf der Eurostar-Züge durch den Eurotunnel unter dem Ärmelkanal hindurchfahren, verkehrten den ganzen Samstag über keine Züge. Bahnreisende wurden in der Mitteilung aufgerufen, nach alternativen Verbindungen zu suchen.

Um die Mittagszeit hatte sich das Unternehmen für die Schwierigkeiten entschuldigt. «Eurostar tun die unvorhergesehenen Probleme, die unsere Kunden und Dienste beeinträchtigen, extrem leid.» Man verstehe, dass es eine wichtige Zeit sei, um vor dem neuen Jahr wieder nach Hause zu kommen, hiess es in der Mitteilung weiter.

Legende: Tausende Fahrgäste mussten ihre Reisepläne ab dem Eurostar-Bahnhof St. Pancras International in London aufgeben. Keystone/EPA/ANDY RAIN

Dem Bahnbetreiber Southeastern Railway zufolge handelte es sich bei dem überfluteten Streckenabschnitt um zwei Tunnel, die beim Bahnhof Ebbsfleet in der Grafschaft Kent unter der Themse hindurchführen. Beide seien wegen Überflutung geschlossen worden, ehe das Hochwasser pünktlich zu Silvester wieder unter Kontrolle gebracht werden konnte. Bereits das zweite Mal innerhalb von zehn Tagen waren die Eurostar-Züge von schweren Behinderungen betroffen – kurz vor Weihnachten hatten die Eurotunnel-Beschäftigten gestreikt.

Wie die Betreiberfirma des Hochgeschwindigkeitszugs mitteilt, verkehren die Züge bereits am Sonntag wieder regulär. Trotzdem könne es wegen Geschwindigkeitsbegrenzungen am Morgen noch zu Verzögerungen kommen, zumal die Bahnhöfe an Silvester stark ausgelastet sein dürften.