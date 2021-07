Zahl der Todesopfer in China nimmt zu, Schäden in Milliardenhöhe

Überschwemmungen in Zhengzhou

Die Zahl der Toten im chinesischen Zhengzhou ist nach den schweren Überschwemmungen auf 56 angestiegen, wie das Staatsfernsehen am Freitag berichtet.

Die Schäden werden umgerechnet auf über acht Milliarden Euro beziffert.

Am Dienstag hatte der Taifun «In-Fa» für sintflutartige Regenfälle in der Hauptstadt der Provinz Henan gesorgt.

Während die Anzahl der Todesopfer weiter ansteigt und die Schäden auf acht Milliarden geschätzt werden, warnte das Pekinger Wetteramt vor andauerndem Regen in der zentral chinesischen Provinz Henan, zu der die bereits verwüstete Hauptstadt Zhengzhou gehört.

Der Taifun «In-Fa», der verantwortlich war für die sintflutartigen Regenfälle in Henan, nähert sich derzeit der chinesischen Ostküste und beeinflusst das Wetter im Landesinneren. Der Sturm bewege sich mit etwa 15 Kilometern pro Stunde nordwestlich und werde stärker.

Voraussichtlich wird der sechste Taifun dieses Jahres am Sonntag an der Küste der Provinzen Zhejiang und Fujian auftreffen.

Jahrhundert-Regenfälle in der Provinzhauptstadt Henans

Am Dienstag war die Neun-Millionen-Metropole vom Sturm getroffen worden, sodass viele Strassen von Zhengzhou sich in reissende Flüsse verwandelten. Autos und Busse schwammen in den Fluten und die Strom- und Wasserversorgung war vielerorts unterbrochen. Es wurde von den stärksten Regenfällen seit Beginn der Aufzeichnungen gesprochen.

Freiwillige Helfer arbeiten Tag und Nacht, um Menschen zu retten. Mit aufblasbaren Booten und provisorischen Flössen werden die Einwohner Zhengzhous seit Dienstag an Land transportiert.