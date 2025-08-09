Ort und Datum des Gesprächs: Das Vieraugengespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin findet voraussichtlich auf der US-Militärbasis Elmendorf-Richardson bei Anchorage, Alaska statt. Laut Kreml sollen sich Trump und Putin «etwa gegen 11:30 Uhr lokaler Zeit (21:30 Uhr MESZ)» treffen, wie der aussenpolitische Berater, Juri Uschakow, gemäss russischen Nachrichtenagenturen mitteilte.

So läuft das Treffen wohl ab: Vorgesehen ist offenbar ein Einzeltreffen von Trump und Putin, nur begleitet von Übersetzern. Zudem soll es laut Putin-Berater Uschakow ein Arbeitsfrühstück der Präsidenten mit ihren Verhandlungsdelegationen geben. Am Ende des Gipfels sei eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Zur russischen Delegation werden neben Uschakow Aussenminister Sergej Lawrow, Verteidigungsminister Andrej Beloussow, Finanzminister Anton Siluanow und der für die US-Verhandlungen zuständige Kirill Dmitrijew gehören.

Legende: Der russische Präsident Wladimir Putin (links) trifft erstmals seit 2021 wieder einen amtierenden US-Präsidenten, diesmal Donald Trump. Keystone / AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Darum dürfte es inhaltlich gehen: Ziel des Gesprächs zwischen Trump und Putin ist das Erreichen einer Waffenruhe in der Ukraine. Kiew wird bei den Verhandlungen jedoch nicht vertreten sein. Am Mittwoch hatten der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski und europäische Partner daher mit Trump gesprochen. Europa hat eine gemeinsame Linie für Trumps Treffen mit Putin festgelegt und fünf Friedensvoraussetzungen bekräftigt. Der US-Präsident hatte nach der Videoschalte mit «schwerwiegenden Konsequenzen» gedroht, sollte Putin keinem Frieden zustimmen.

Selenskis Rolle in der Sache: Die USA bringen immer wieder ein Dreiertreffen von Trump, Putin und dem ukrainischen Präsidenten ins Spiel, was Russland jedoch ablehnt. Am Donnerstag stellte der US-Präsident erneut ein rasches Folgetreffen in Aussicht, an dem auch Selenski teilnehmen könnte. Der ukrainische Präsident fordert, dass die Ukraine bei Friedensverhandlungen am Tisch sitzen müsse. Selenski weibelt denn auch fleissig für Unterstützung für sein Land, am Mittwoch in Berlin und am Donnerstag in London.

Das letzte Treffen zwischen Putin und Trump: Es ist das erste Treffen eines amtierenden US-Präsidenten mit Putin seit 2021. Damals trafen sich Trumps demokratischer Vorgänger Joe Biden und Putin in Genf. Danach herrschte zwischen Washington und Moskau weitgehend Funkstille. Während Trumps erster Amtszeit von 2017 bis 2021 haben sich die beiden amtierenden Präsidenten noch mehrfach gesehen, etwa 2019 beim G20-Gipfel im japanischen Osaka.

Putin vor zehn Jahren zuletzt in den USA: Nach Angaben des US-Aussenministeriums war der russische Präsident im September 2015 das letzte Mal in den Vereinigten Staaten, um in New York an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen. Genau genommen zählen die Vereinten Nationen aber nicht zu den USA, es handelt sich um ein Territorium mit Sonderstatus.

Darum findet das Treffen jetzt statt: Trump hatte am 29. Juli eine Frist von zehn Tagen gesetzt und in diesem Zeitraum eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine gefordert. Andernfalls kündigte er Sanktionen gegen wichtige Handelspartner Russlands an, darunter Indien. Nun ist das Zehn-Tage-Ultimatum abgelaufen, ohne dass Trump weitere Staaten mit neuen Abgaben im Kontext des Ukraine-Kriegs belegt hat. Trump telefonierte in den vergangenen Monaten mehrfach mit Putin und äusserte sich zunehmend kritisch über ihn.