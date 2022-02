Der Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG) befürchtet keine Lieferausfälle wegen der Ukraine-Krise. Der Konflikt könnte sich aber auf die Gaspreise auswirken, sagte VSG-Sprecher Thomas Hegglin im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Aber dass es zu Engpässen kommen werde, glaube er nicht.



«Die Schweiz ist sehr gut ins internationale Gasfernleitungsnetz eingebunden, was die Versorgungssicherheit grundsätzlich erhöht», sagte Hegglin. Die Schweiz verfüge mit der Transitleitung, die durch das Land läuft, seit 2017 über die Möglichkeit des Umkehrflusses. Das heisst, Gas kann nicht nur von Norden nach Süden, sondern auch in umgekehrter Richtung fliessen. Die Schweiz sei damit in alle Himmelsrichtungen an die grossen Märkte angebunden.

Im Weiteren haben im Unterschied zu früher alle diese Märkte Zugang zu Flüssigerdgas (LNG). Das per Tankschiff gelieferte Gas eröffne zusätzliche Beschaffungsmöglichkeiten, auch wenn dies teurer sei, sagte Hegglin. Es gebe in der EU rund 40 LNG-Terminals, wo das Gas vom Tankschiff in die Pipelines eingespeist werde. «Das entschärft die Beschaffungsproblematik durch einen allfälligen Boykott von Russland.»