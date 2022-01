Nato baut militärische Präsenz in Osteuropa aus

Im Konflikt um die Ukraine nehmen die Spannungen zwischen Russland und den westlichen Staaten, der EU, den USA und der Nato weiter zu.

Die Nato bestätigte eine Truppenaufstockung in Osteuropa. Zudem schicken mehrere Mitgliedsländer Schiffe und Militärflugzeuge und die Streitkräfte der Nato-Staaten stehen in Alarmbereitschaft.

Russland macht den Westen für die erhöhten Spannungen im Konflikt mit der Ukraine verantwortlich.

Die USA, Grossbritannien und Australien ziehen Botschafts-Mitarbeitende aus der Ukraine ab.

Während Russland seinen Truppenaufbau in der Nähe der Ukraine fortsetzt, kündigt auch die Nato an, Kampfflugzeuge und Schiffe nach Osteuropa schicken zu wollen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte an einer Medienkonferenz: «Das ist eine defensive Massnahme, die Nato bedroht Russland nicht.»

Dänemark entsendet eine Fregatte in die Ostsee und vier F-16-Kampfflugzeuge nach Litauen. Spanien stellt Schiffe für die Nato-Seestreitkräfte bereit. Frankreich habe sich bereiterklärt, Truppen nach Rumänien zu entsenden, teilte die Nato mit. Die Niederlande schicken ab April zwei F-35-Jets nach Bulgarien und versetzen ein Schiff und Einheiten in Bereitschaft.

Laut der «New York Times» erwägt auch US-Präsident Joe Biden, Kriegsschiffe und Flugzeuge ins Baltikum und nach Osteuropa zu verlegen sowie mehrere tausend US-Soldaten zu entsenden.

Russland drohte daraufhin mit Konsequenzen und verneinte den Vorwurf, einen Überfall auf die Ukraine zu planen. Das sei eine antirussische «Informationskampagne» und «Hysterie». Die wachsende Gefahr eines «Überfalls» gehe vielmehr von ukrainischer Seite aus und betreffe die von prorussischen Separatisten kontrollierten Teile der Regionen Luhansk und Donezk, sagte der Sprecher des Kreml, Dmitri Peskow. «Die Gefahr ist da, und sie ist jetzt sehr gross. Sie ist höher als früher.»

Nervöser Westen

Das US-Aussenministerium kündigte an, ihre Botschaftspräsenz in der Ukraine zu verkleinern. Die freiwillige Ausreise nicht benötigter Botschaftsangestellter in Kiew sei genehmigt worden.

EU und Deutschland: Keine Ausreise-Empfehlung für Diplomaten Box aufklappen Box zuklappen Die EU weist Familienangehörige von Diplomaten in der Ukraine nicht an, auszureisen. Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell sagt, es gebe derzeit keinen konkreten Anlass. Er gehe davon aus, dass US-Aussenminister Antony Blinken die EU-Aussenminister bei ihrem Treffen über die Hintergründe des US-Schritts informieren werde. Das deutsche Aussenministerium finanziert Familienangehörigen von Mitarbeitern der Botschaft in Kiew eine freiwillige Ausreise. Die Arbeitsfähigkeit der Botschaft bleibe sichergestellt, sagte Aussenamtssprecher Christopher Burger. Grossbritannien reagierte ebenfalls auf die Entwicklung. Einige Beschäftigte und Angehörige aus der Botschaft würden zurückgerufen, teilte das Aussenministerium mit.

Die Ukraine hat die Abreise von Botschaftspersonal als «übertriebene Vorsicht» der USA bezeichnet. Die Sicherheitslage habe sich «nicht grundlegend verändert», teilte das Aussenministerium mit.

Der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats, Olexij Danilow, sagte nach einer Sitzung des Gremiums: «Wir sehen überhaupt keine Anhaltspunkte für die Behauptung eines grossflächigen Angriffs.» Für Kiew seien Truppenbewegungen auf russischer Seite im Gegensatz zum Westen keine erstaunliche Angelegenheit.

Auch Präsident Wolodimir Selenski sah in einer Videoansprache keinen Grund zur Aufregung: «Alles ist unter Kontrolle. Es gibt keinen Grund zur Panik», betonte er. Kiew strebe eine friedliche Lösung des Konflikts im Donbass an.

Aktive EU

Die EU-Kommission hat inzwischen ein kurzfristiges Nothilfe-Kreditpaket von 1.2 Milliarden Euro für die Ukraine vorbereitet. Die EU sei zudem dabei, Modalitäten für die Hilfe bei der Militärausbildung festzulegen, hiess es nach dem EU-Aussenministertreffen in Brüssel. Zudem sei man entschlossen, die Ukraine weiter bei der Bekämpfung von Cyber- und Hybridgefahren sowie von Desinformation zu unterstützen.

Die EU-Aussenminister drohten für den Fall eines russischen Angriffs mit Vergeltung. Jede weitere militärische Aggression gegen die Ukraine werde «massive Konsequenzen und hohe Kosten» nach sich ziehen. Dazu gehörten Sanktionen gegen Wirtschaftssektoren und Personen.