Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat sich besorgt auf Bericht reagiert, wonach in der Ostukraine ein Kindergarten beschossen worden sein soll. «Der wahllose Beschuss ziviler Gebiete ist ein klarer Verstoss gegen den Waffenstillstand und das Minsker Abkommen. Wir fordern die sofortige Verhinderung einer weiteren Eskalation», heisst es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung des polnischen Aussenministers Zbigniew Rau, der derzeit den OSZE-Vorsitz innehat.



Nach Angaben ukrainischer Behörden wurde am Donnerstagmorgen im Luhansker Gebiet ein Kindergartengebäude von einem Artilleriegeschoss der Separatisten getroffen – trotz geltendem Waffenstillstand. Drei Mitarbeiter wurden demnach leicht verletzt. Auf einem von der ukrainischen Polizei veröffentlichten Video war ein riesiges Loch zu sehen, das in die Wand des Kindergartens gerissen worden war. Die Rebellen wiesen den Vorwurf zurück.