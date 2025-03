Kreml-Sprecher Dmitri Peskow stellte den Amerikanern im Februar ein Geschäft mit Seltenen Erden in Aussicht, bezog sich dabei aber auf Vorkommen in Russland. Das Land verfüge über grosse Vorkommen und verfolge eigene Pläne mit der Erschliessung. «Aber es gibt hier ziemlich breite Perspektiven für eine Zusammenarbeit.» Nach Angaben des Instituts U.S. Geological Survey verfügt Russland über die weltweit fünftgrössten Reserven an Seltenerdmetallen – nach China, Brasilien, Indien und Australien.