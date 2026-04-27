- Zum vierten Mal in Folge hat die Ukraine die russische Hafenstadt Tuapse mit Drohnenangriffen überzogen und dabei erneut einen Brand in einem Ölterminal ausgelöst.
- 450'000 Personen sind laut Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew 2025 vertraglich zum Dienst in den Streitkräften verpflichtet.
- Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche hat Russland die südukrainische Hafenstadt Odessa angegriffen. Dabei wurden mehrere Personen teils schwer verletzt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Fünf Verletzte bei nächtlichen Angriffen auf Odessa
- Ukraine attackiert erneut Ölterminal am Schwarzen Meer
- Russland: Ukrainische Drohne tötet zwei Jugendliche in Belgorod
- Kunstbiennale von Venedig: Jury tritt geschlossen zurück
- Trump kritisiert Deutschlands Bundeskanzler Merz
- Russische Getreide-Fracht nach Protest Kiews in Israel abgewiesen
- Nicht nur am 9. Mai: Selenski schlägt längere Waffenruhe vor
- Medwedew: Hunderttausende neue russische Vertragssoldaten
- Russland greift zum zweiten Mal in dieser Woche Odessa an
- Putin schlägt Trump Feuerpause in der Ukraine vor
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF