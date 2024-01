Das Parlament in Seoul hat ein Gesetz verabschiedet, um dem Verzehr von Hundefleisch im Land ein Ende zu setzen.

Südkorea gilt als hochtechnisierte Wirtschaftsnation und exportiert sein schillerndes Musik- und Filmschaffen in die Welt: Die K-Pop-Boygroup BTS, der Netflix-Hit Squid Game und der Oscar-Abräumer Parasite haben die Popkultur im Sturm erobert.

Im Kontrast zum cleanen, modernen Image steht eine kulinarische Tradition, die Tierfreunde erschaudern lässt: Denn in Südkorea gilt Hundefleisch als Delikatesse. Es ist sogar das einzige Land der Welt, in dem es Hundefarmen in industriellem Massstab gibt.

Legende: Auf den meisten Farmen in Südkorea werden um die 500 Hunde für die Fleischproduktion gezüchtet. Auf manchen sind es aber auch mehrere Tausend. Min Joo Kim/The Washington Post via Getty Images

Damit ist nun aber Schluss: Denn das südkoreanische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das dem Verzehr von Hundefleisch ein Ende setzen soll. Die Abgeordneten in Seoul billigten heute ein Sondergesetz, das die Zucht, das Schlachten und den Vertrieb von Hunden für den menschlichen Verzehr unter Strafandrohung verbietet.

Wie schon Konfuzius gesagt hat…

Der Verzehr von Hundefleisch hat eine jahrhundertealte Tradition in der südkoreanischen Küche. «Traditionalisten berufen sich auf Konfuzius, der bestimmte Hunderassen als Haustiere und andere als für den Verzehr geeignet klassiert hat», weiss Fabian Kretschmer. Er hat jahrelang für deutschsprachige Medien aus Südkorea berichtet.

Legende: Ein folkloristischer Glaube, der auf wissenschaftliche Bestätigung wartet: Der Verzehr von Hundefleisch soll im Hochsommer gegen die schwüle Hitze in Südkorea helfen. Getty Images/Chung Sung-Jun

Zur natürlichen Autorität des chinesischen Philosophen, der vor rund 2500 Jahren gelebt hat, kommt Nostalgie: Viele ältere Menschen im Land hätten noch die Zeit nach dem Koreakrieg (1950-53) erlebt, sagt Kretschmer. «Das Land war damals extrem arm und Hundefleisch war das einzige Fleisch, das verfügbar war.» Gerade ältere Männer würden die Vergangenheit gerne mit dem Besuch eines Hundefleischrestaurants wieder aufleben lassen.

Züchter sollen entschädigt werden Box aufklappen Box zuklappen Versuche für ein Verbot des Handels mit Hundefleisch waren bislang auf den erbitterten Widerstand der Züchter gestossen. Nun sollen sie eine Entschädigung erhalten, um sich aus dem Handel zurückziehen zu können. Zudem gibt es eine dreijährige Übergangszeit, bis das Gesetz wirksam wird. In den bislang bekannt gewordenen Inhalten des Gesetzes war jedoch nicht die Rede davon, dass der Verzehr von Hundefleisch explizit verboten ist. Aktivistinnen und Aktivisten begrüssten das neue Gesetz. «Ich bin überglücklich, dass Südkorea nun dieses traurige Kapitel seiner Geschichte schliesst und eine hundefreundliche Zukunft einleitet», erklärte die koreanische Geschäftsführerin der Organisation Humane Society International, Jungah Chae.

Für eine SRF-Reportage hat Kretschmer in Seoul selbst Hundefleisch gegessen. Die Erinnerungen an den Geschmack sind verblasst. «Erinnern kann ich mich aber noch gut daran, dass es ich es nicht geniessen konnte, weil ich zuvor einen Zuchtbetrieb besucht und erlebt hatte, wie die Hunde gehalten werden.»

Unhaltbare Zustände auf Mastbetrieben

Generell seien die Zuchtbetriebe im Land komplett unreguliert. Oft würden die Hunde in Hinterhöfen voller Gitterkäfige gehalten, so der deutsche Journalist. «Es herrscht ohrenbetäubender Lärm und ein bestialischer Gestank. Die Hunde werden unter erbärmlichen hygienischen Bedingungen gehalten.»

1 / 2 Legende: Schlachthunde in einem Käfig am Stadtrand von Wonju, zwei Autostunden östlich der Hauptstadt Seoul. SRF/Fabian Kretschmer (Januar 2017) 2 / 2 Legende: Die Haltungsbedingungen für Schlachthunde in Südkorea sind aus tierschützerischer Sicht katastrophal. SRF/Fabian Kretschmer (Januar 2017)

Kretschmer berichtet von einem grausamen Schlachtritual: Gerade ältere Koreaner würden glauben, dass Hundefleisch besonders gut schmeckt, wenn man die Tiere mit einem Schlagstock tötet. «Der Adrenalinstoss kurz vor dem Tod soll dafür sorgen, dass das Fleisch besonders zart ist.» Diese Praxis sei zwar schon länger illegal, werde aber in der unregulierten Branche weiter praktiziert.

Den Jungen vergeht der Appetit

Schätzungen zufolge wurden zeitweise bis zu einer Million Hunde pro Jahr für den Handel getötet. Nach Regierungsangaben gibt es 1100 Hundefarmen, welche die Tiere züchten, die landesweit in Restaurants als Delikatesse angeboten werden.

Legende: Keine «Delikatesse» für Zartbesaitete: Hunde werden auch in China (im Bild), Nordkorea, Vietnam, Indonesien und einigen afrikanischen Ländern gegessen. Getty Images/Jie Zhao

In den vergangenen Jahren nahmen vor allem die Proteste von Tierschützern gegen die Hundefleischindustrie zu. Gleichzeitig ging der Verbrauch stark zurück. Vor allem in der jüngeren und urbanen Bevölkerung ist der Verzehr von Hundefleisch mittlerweile ein Tabu. «Unter ihnen löst das Verbot Erleichterung aus, weil Hunde beliebte Haustiere sind», sagt Kretschmer. Vielen Menschen sei die Tradition schlichtweg fremd geworden.