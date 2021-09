Matthias Kündig, USA-Korrespondent:

In den USA sorgt die wütende diplomatische Reaktion Frankreichs medial bloss für hochgezogene Augenbrauen: Es wird zwar anerkannt, dass die Art und Weise, wie kurzfristig Frankreich informiert wurde, unschön war. Aber es wird auch betont, dass es Australien war, das auf die USA zuging und Interesse an Atom-U-Booten gezeigt habe.



Der Fall ist Ausdruck der Neuausrichtung der US-Aussenpolitik, die bereits vor zwölf Jahren von der Obama-Administration eingeleitet wurde: nämlich eine Fokussierung auf Asien, im Speziellen auf China und dessen Machtansprüche. Nun zeigt sich, dass man es zugunsten von strategischen Vorteilen im asiatischen Raum relativ kühl in Kauf nimmt, Frankreich, dem ältesten US-Verbündeten, vor den Kopf zu stossen.



Der diplomatische Wirbel überdeckt in den USA derzeit aber auch einen weit gewichtigeren Punkt des Drei-Länderpaktes – nämlich, dass die USA bereit sind, heikle Atom-Technologie herauszugeben. Derzeit weisen bloss Fachleute darauf hin, dass die USA erst einmal in ihrer Geschichte streng geheimes nukleares Know-how an ein anderes Land herausgegeben haben, nämlich 1958 an Grossbritannien.