Die Schweizer Fussball-Nati fällt im Fernduell den Europameister: Italien muss sich über die Barrage an die WM in Katar zittern, die Schweiz ist direkt für die Endrunde qualifiziert.

In die Euphorie mischt sich aber auch Skepsis. Denn dem Gastgeberland wird vorgeworfen, sich mit dem prestigeträchtigen Mega-Event reinzuwaschen.

Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International kritisieren das Regime scharf. Im Golfstaat würden Frauen unterdrückt, Homosexuelle ins Gefängnis gesperrt und Aktivisten gefoltert. Dazu kommen brutale Arbeitsbedingungen beim Bau der Stadien.