Den Schweizer Meeresbiologen Nikolaus Gelpke überraschen die alarmierenden Erkenntnisse der Studie nicht. «Die Verschmutzung der Meere mit Plastik ist verheerend, man findet es überall und in zunehmendem Masse. Schlicht und einfach, weil die Produktion von Plastik zunimmt.» Doch Gelpke, der auch Chefredaktor der Zeitschrift «mare» ist, sagt auch: «Plastik ist höchstens die viertgrösste Gefahr für die Weltmeere.» Die Bewohner der Meere sind nämlich unmittelbarer von einer ebenfalls menschgemachten Gefahr bedroht: dem Klimawandel. «Sie sterben zurzeit an der Erwärmung und Übersäuerung der Weltmeere durch CO2 und an der Überfischung. Das sind viel grössere Probleme.»



Die Erwärmung der Meere führe dazu, dass die Nahrungskette am unteren Ende gefährdet ist, erklärt Gelpke. «Und wenn die Nahrungskette unten abgeschnitten wird, kommt oben auch nichts mehr an: Dann gibt es auch keine Fische und Säugetiere mehr.» Dieser Prozess ist laut dem Meeresbiologen weit fortgeschritten und lässt sich auch kaum mehr rückgängig machen. «Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass der Klimawandel die Meere mehr gefährdet als alles andere. Wir sind gerade dabei, das Leben in den Meeren massiv zu gefährden.» Gelpke fordert denn auch, dass sich auch die Medien mehr diesen komplexen Zusammenhängen widmen, statt der viel einfacher zu vermittelnden Plastikproblematik.