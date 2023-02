Ein Hobby-Club in den USA hat auf seinem Blog einen ihrer Ballone als vermisst gemeldet.

Dies, nachdem die US-Luftwaffe mehrere unidentifizierte Flugobjekte abgeschossen hat.

Amateur-Höhenballone könnte demnach eine Erklärung für die unbekannten Flugobjekte sein, die über Nordamerika abgeschossen wurden.

US-Präsident Joe Biden hatte am Donnerstag die Spekulationen zerstreut, dass die unidentifizierten Flugobjekte mit Chinas Spionageballonprogramm in Verbindung stünden. Höchstwahrscheinlich seien sie zu Forschungszwecken unterwegs gewesen. Geklärt ist ihr tatsächlicher Ursprung aber noch nicht.

Nun hat sich eine mögliche Spur aufgetan. Der amerikanische Ballonverein «Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade» (NIBBB) hat in einem Blogbeitrag ihren Ballon mit der Kennung «K9YO» als vermisst gemeldet. Gemäss einem Bericht von «Aviation Week» meldete der Amateur-Höhenballon seine letzte Position an der Westküste Alaskas am 10. Februar (Ortszeit).

Legende: Bild eines anderen Ballons, den der Verein in den USA steigen liess. Webseite NIBBB

Der Bericht legt nahe, dass US-Luftwaffe den Ballon am Folgetag über dem Gebiet Yukon abgeschossen haben könnte. So würden die Prognosen zur Flugbahn und Höhe mit dem Ort des Abschusses vom 11. Februar zusammenpassen. Der Ballonverein spricht nicht über einen möglichen Abschuss ihres Ballons.

Bei den Ballons von NIBBB handelt es sich um kleine, im Handel erhältliche Ballone, die in grosse Höhe aufsteigen können. Dank Funksendern kann der Verein die Flugbahnen um die ganze Welt verfolgen. Gemäss «Aviation Week» kostet ein solcher Amateur-Höhenballon 12 bis 180 US-Dollar.

In der Gemeinschaft der Ballon-Hobbyisten herrscht laut dem Bericht die Vermutung vor, dass alle drei über Nordamerika abgeschossenen Flugobjekte solche Ballone gewesen sein könnten. Verschiedene US-Medien haben deswegen bei den Behörden nachgefragt – ohne Erfolg. Sie haben bis jetzt keine Stellung dazu genommen.

John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der US, sagte bereits am Mittwoch, dass es sich um Flugobjekte «mit einem kommerziellen oder gutartigen Zweck» handeln könnte.