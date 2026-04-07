Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen an einem Bahnübergang in Noeux-les-Mines im Norden Frankreichs. Ein TGV auf der Strecke Dünkirchen-Paris kollidierte dabei mit einem Lastwagen.

Nach Angaben der Polizei kam der Lokführer beim Zusammenstoss ums Leben. Mindestens 27 Menschen wurden verletzt, zwei davon lebensgefährlich.

Französische Medien wie TF1 berichten von einem schweren Aufprall, der mehrere Waggons beschädigte. Die Behörden sprechen von einem «massiven Einsatz» vor Ort.

Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Ermittlungen zu den Umständen der Kollision laufen.

Frankreichs Verkehrsminister Philippe Tabarot kündigte auf X an, gemeinsam mit dem SNCF‑Chef Jean Castex an die Unfallstelle zu reisen. Weder die SNCF noch die Präfektur konnten zunächst nähere Angaben zu den Umständen der Kollision machen. Der Fahrer des Lastwagens befindet sich laut der französischen Nachrichtenagentur AFP in Polizeigewahrsam. Nach Angaben einer Präfektursprecherin transportierte der Lastwagen militärisches Material.

Die Staatsbahn teilte zudem mit, dass der Bahnverkehr zwischen Béthune und Lens mindestens bis Dienstagabend unterbrochen bleibt.