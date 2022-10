Bei zwei Schiffsunglücken in Griechenland sind mindestens 18 Migrantinnen und Migranten ums Leben gekommen.

Vor der Ostküste der Insel Lesbos in der Ägäis sank bei starkem Wind ein Boot mit rund 40 Menschen an Bord.

Bei diesen Insassen soll es sich ausschliesslich um Frauen gehandelt haben.

Bis zum Morgen wurden 16 von ihnen tot geborgen, wie die griechische Küstenwache mitteilte. Neun wurden gerettet, nach mindestens 15 weiteren Frauen werde mit Booten und Helikoptern gesucht.

Rettungskräfte und Anwohner kümmern sich um Überlebende

Dramatisch verlief die Nacht auch auf der Insel Kythira im Süden der Halbinsel Peloponnes. Dort war am Mittwochabend bei starkem Wind ein Segelboot mit rund 95 Migrantinnen und Migranten auf eine felsige Steilküste geprallt und auseinandergebrochen. Bis zum Morgen wurden zwei Menschen tot geborgen.

Legende: Rettungskräfte und Anwohner retten einen Migranten während der gross angelegten Rettungsaktion auf der Insel Kythira. Keystone/ AP kythera.news / IPPOLYTOS PREKAS

Rettungskräften und Einwohnerinnen und Einwohnern gelang es, 80 weitere in Sicherheit zu bringen. Videoaufnahmen zeigen, wie die verzweifelten Menschen versuchten, die Steilwand hinaufzuklettern. Auch in diesem Fall dauerte der Bergungseinsatz am Donnerstag noch an.

Vielerorts in der Ägäis herrschen aktuell für die Jahreszeit typische starke Winde und Wellengang. Dennoch versuchten Flüchtende zuletzt wieder verstärkt, von der türkischen Westküste und Ländern im Nahen Osten nach Griechenland oder sogar direkt nach Süditalien zu gelangen. Die Boote sind meist heillos überfüllt und in schlechtem Zustand, immer wieder kommt es zu schweren Unglücken.