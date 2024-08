Katz-und-Maus-Spiel: Ist Puigdemont wirklich in Belgien?

Der per Haftbefehl gesuchte katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont soll sich nach Worten des Generalsekretärs seiner Partei Junts nach seinem Blitzbesuch am Donnerstag schon wieder Richtung Belgien abgesetzt haben.

Die katalanische Polizei sagt hingegen, sie verfüge über keine Informationen, dass Puigdemont das Land verlassen habe.

Er könne sich immer noch in der zweitgrössten Stadt Spaniens aufhalten.

Während die spanische Polizei weiterhin nach Puigdemont fahndet, schrieb der katalanische Liedermacher und Chef der separatistischen Bürgerbewegung ANC, Lluís Llach, auf der Plattform X: Puigdemont habe ihn gebeten mitzuteilen, er sei «gesund, sicher und vor allem frei».

Zuvor hatte schon Puigdemonts Rechtsanwalt Gonzalo Boye betont, sein Mandant befinde sich wieder ausserhalb Spaniens. Laut Generalsekretär Jordi Turull, wolle Puigdemonts weiterhin von Waterloo aus arbeiten. Zudem habe sich der Separatistenführer bereits am Dienstagabend in Barcelona aufgehalten.

Legende: Nach seinem Blitzbesuch am Donnerstag in Barcelona hat sich der katalanische Separatistenführer wieder nach Belgien abgesetzt. (Bild vom 8. August 2024) Keystone/ /ALBERTO ESTEVEZ

Puigdemont hatte die meiste Zeit seit seiner Flucht ins Ausland am 30. Oktober 2017 nach der von ihm betriebenen gescheiterten Abspaltung Kataloniens von Spanien in Belgien gelebt. Zuletzt hatte er sich auch zeitweise in Südfrankreich aufgehalten.

Anwalt hat eigene Sicht auf Kampfrede und Verschwinden

Der Anwalt von Puigdemont hatte sich am Vorabend eher lapidar über die Aufregung geäussert. Die Rückkehr seines Mandanten am Vortag aus fast sieben Jahren Exil nach Barcelona, seine kurze Kampfrede vor Tausenden Anhängern und sein anschliessendes Verschwinden unter den Augen der Presse und der Polizei stellte er als normalen Arbeitsalltag dar.

«Er hat seine politische Arbeit erledigt und ist nach getaner Arbeit nach Hause gegangen, wie das jeder tut», sagte er gegenüber Journalisten. Auf die Frage, wo dieses Zuhause sei, antwortete er: Es stehe ihm nicht zu, dazu etwas zu sagen. Auf jeden Fall werde sich Puigdemont «niemals stellen».

Haftbefehl gegen Puigdemont

Im Jahre 2017 war Puigdemont in einem Auto versteckt aus dem Land geflohen, nachdem ein illegales Unabhängigkeitsreferendum und die anschliessende Abspaltung Kataloniens von Spanien gescheitert waren.

Obwohl es inzwischen eine Amnestie für Separatisten gibt, besteht immer noch ein Haftbefehl gegen Puigdemont, dem der Ermittlungsrichter Pablo Llarena vorwirft, sich 2017 persönlich bereichert zu haben. Dieses Delikt ist von der Amnestie ausgenommen. Llarena fordert nun eine Erklärung der Polizei, wie Puigdemont entkommen konnte.