Erstmals sind laut UNO-Angaben weltweit mehr Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 19 Jahre übergewichtig als unterernährt.

Das zeigte ein am Dienstag vom UNO-Kinderhilfswerk veröffentlichter Bericht.

Gemäss dem Bericht verdreifachte sich die Zahl der fettleibigen Kinder und Jugendlichen zwischen den Jahren 2000 und 2022 auf einen Anteil von 9.4 Prozent.

Der Anteil der untergewichtigen Kinder und Jugendlichen ging demnach im selben Zeitraum um fast 4 Prozentpunkte zurück und liegt bei 9.2 Prozent.

Insgesamt waren gemäss den jüngsten verfügbaren Daten von 2022 rund 391 Millionen Kinder und Jugendliche in diesem Alter von Übergewicht betroffen, heisst es in dem Bericht. 188 Millionen seien sogar fettleibig, also adipös.

«Fettleibigkeit ist ein wachsendes Problem, das sich auf die Gesundheit und Entwicklung von Kindern auswirken kann», erklärte Unicef-Exekutivdirektorin Catherine Russell. »Wenn wir über Mangelernährung sprechen, geht es nicht mehr nur um untergewichtige Kinder.»

Stark verarbeitete Lebensmittel würden zunehmend Obst, Gemüse und Proteine in einer Lebensphase ersetzen, in der Ernährung eine entscheidende Rolle für das Wachstum, die kognitive Entwicklung und die psychische Gesundheit von Kindern spiele.

Weltweites Problem

Fettleibigkeit ist laut Unicef erstmals in fast allen Weltregionen häufiger als Untergewicht. Ausgenommen davon seien die Länder, die südlich der Sahara liegen und südasiatische Staaten.

Die weltweit höchsten Adipositas-Raten bei 5- bis 19-Jährigen weisen die pazifischen Inselstaaten auf. Hier haben sich die Werte laut Unicef seit dem Jahr 2000 verdoppelt.

Im Inselstaat Niue beispielsweise seien 38 Prozent der Kinder und Jugendlichen fettleibig, auf den Cook-Inseln liege ihr Anteil bei 37 Prozent und in Nauru bei 33 Prozent.

Aber auch in Chile seien 27 Prozent der 5- bis 19-Jährigen fettleibig. In den USA und den Vereinigten Arabischen Emirate seien es jeweils 21 Prozent.

Vermarktung ungesunder Lebensmittel

Die Gründe sind laut Unicef «stark verarbeitete Lebensmittel und Fast Food mit einem hohen Gehalt an Zucker, raffinierter Stärke, Salz, ungesunden Fetten und Zusatzstoffen.»

Diese Art von Lebensmittel seien zum einen preiswert und würden an Orten, an denen sich Kinder aufhielten, «aggressiv vermarktet».

Legende: Besonders in den pazifischen Inselstaaten ist der Grund für die Zunahme vor allem der Wechsel von traditioneller Ernährung hin zu billigen, energiereichen, importierten Lebensmitteln. KEYSTONE/DPA/Markus Scholz

Zudem erreiche die Werbung der Lebensmittel- und Getränkekonzerne die Kinder und Jugendliche über digitale Kanäle. Das Kinderhilfswerk warnt vor weitgehenden Folgen der Fehlernährung.

Übergewichtige Kinder fehlten häufiger in der Schule, hätten Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl und seien häufiger Mobbing ausgesetzt.

Übergewicht und Fettleibigkeit könnten sich zudem ein Leben lang schädlich auf die Gesundheit auswirken und führten zu hohen Kosten für die Gesundheitssysteme sowie sinkender wirtschaftlicher Produktivität.