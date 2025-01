Die Meinungen gehen weit auseinander darüber, ob die Grundrechte genügend geschützt werden können und ob die Konvention zu mehr Überwachung führt.

Evelyne Tauchnitz, die an der Uni Luzern zur digitalen Transformation und Menschenrechten forscht, sagt, schlussendlich sei der Schaden aber so oder so angerichtet.

Denn nur schon die Unsicherheit habe eine abschreckende Wirkung: «Die Grundrechte werden wahrscheinlich noch immer geschützt sein in der Schweiz, aber weil diese Unsicherheit besteht – 'Kann ich noch alles sagen und alles schreiben was ich möchte?' – wird eben vielleicht nicht mehr alles geschrieben.»

Dieser Effekt würde sogar greifen, falls die Schweiz das Abkommen nicht ratifiziert: «Vielleicht schreibt man etwas in der Schweiz, dann fährt man mal in den Urlaub... Und da hat man dann diese Unsicherheit».